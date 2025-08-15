Грозовые облака заволокли утреннее небо над Барнаулом. Фото
В Алтайском крае на протяжении суток будет действовать штормовое предупреждение
15 августа 2025, 10:00, ИА Амител
Утром 15 августа небо над Барнаулом затянули грозовые облака. Завораживающими кадрами поделились корреспонденты amic.ru.
Как отметили в Гидрометцентре, сутки 15 августа в Алтайском крае будет действовать штормовое предупреждение. Специалисты предупредили жителей региона о сильных дождях, грозах и крупном граде.
«Ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более», – сообщили синоптики.
Напомним, в августе жителей Алтайского края больше не порадуют жаркие дни. Однако для любителей гроз, ливней и дождей настанет прекрасная пора – лить будет почти весь месяц и даже в начале сентября. Подробнее о погоде в регионе до конца августа можно прочитать здесь.
10:21:50 15-08-2025
Чуть капнул, пару раз сверкнуло и столько же громыхнуло, а паники до штормового прогноза.
13:06:01 15-08-2025
Гость (10:21:50 15-08-2025) Чуть капнул, пару раз сверкнуло и столько же громыхнуло, а п... не суди по своей будке об окружающем Мире
12:49:20 15-08-2025
Это после вчерашней жары - "Жара до +29 градусов и дожди ожидаются в Алтайском крае 14 августа"
13:06:42 15-08-2025
так классно спать в грозу! свежесть, летом пахнет и лесом, озон и дождь шумит!! кайф.
10:04:43 16-08-2025
