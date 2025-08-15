НОВОСТИОбщество

Грозовые облака заволокли утреннее небо над Барнаулом. Фото

В Алтайском крае на протяжении суток будет действовать штормовое предупреждение

15 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Грозовые облака над Барнаулом / Фото: amic.ru

Утром 15 августа небо над Барнаулом затянули грозовые облака. Завораживающими кадрами поделились корреспонденты amic.ru.

Как отметили в Гидрометцентре, сутки 15 августа в Алтайском крае будет действовать штормовое предупреждение. Специалисты предупредили жителей региона о сильных дождях, грозах и крупном граде.

«Ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более», – сообщили синоптики.

Напомним, в августе жителей Алтайского края больше не порадуют жаркие дни. Однако для любителей гроз, ливней и дождей настанет прекрасная пора – лить будет почти весь месяц и даже в начале сентября. Подробнее о погоде в регионе до конца августа можно прочитать здесь.

Туча и дождь / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Лета больше не будет. Алтай ждут дожди и осенняя погода в августе

Беспросветные дожди до конца уходящего календарного лета
Барнаул Погода

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

10:21:50 15-08-2025

Чуть капнул, пару раз сверкнуло и столько же громыхнуло, а паники до штормового прогноза.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:01 15-08-2025

Гость (10:21:50 15-08-2025) Чуть капнул, пару раз сверкнуло и столько же громыхнуло, а п... не суди по своей будке об окружающем Мире

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

12:49:20 15-08-2025

Это после вчерашней жары - "Жара до +29 градусов и дожди ожидаются в Алтайском крае 14 августа"

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:42 15-08-2025

так классно спать в грозу! свежесть, летом пахнет и лесом, озон и дождь шумит!! кайф.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:43 16-08-2025

Барнаульцы снова испугались. Тучи и грозы!

  -2 Нравится
Ответить
