Грозовые облака заволокли утреннее небо над Барнаулом. Фото

В Алтайском крае на протяжении суток будет действовать штормовое предупреждение

15 августа 2025, 10:00, ИА Амител

Грозовые облака над Барнаулом / Фото: amic.ru

Утром 15 августа небо над Барнаулом затянули грозовые облака. Завораживающими кадрами поделились корреспонденты amic.ru.

Как отметили в Гидрометцентре, сутки 15 августа в Алтайском крае будет действовать штормовое предупреждение. Специалисты предупредили жителей региона о сильных дождях, грозах и крупном граде.

«Ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более», – сообщили синоптики.

Напомним, в августе жителей Алтайского края больше не порадуют жаркие дни. Однако для любителей гроз, ливней и дождей настанет прекрасная пора – лить будет почти весь месяц и даже в начале сентября. Подробнее о погоде в регионе до конца августа можно прочитать здесь.