ИИ в фотосепараторе. Барнаульская компания доказывает, что инновации возможны и без Запада

Как сохранить бизнес в кризисные периоды, и правда ли, что в переговорах с китайцами важно, как ты держишь ручку, рассказал гендиректор "Руспрома" Павел Беспалов

10 сентября 2025, 08:15, ИА Амител

Производство в России встанет без европейских технологий, предрекали западные эксперты и прогнозировали откат на десятилетия назад. Тем интереснее сегодня опыт региональных предприятий, которые выводят на рынок России и продвигают инновационные решения. Генеральный директор барнаульской компании "РусПром" Павел Беспалов рассказал о вызовах времени, работе партнерами из Китая и использовании искусственного интеллекта в агросекторе.

– Вы не считаете, что искусственный интеллект может поработить человека?

– Считаю, что в первую очередь нужно видеть возможности. Искусственный интеллект – это не угроза, а инструмент повышения качества и конкурентоспособности продукции.

– Например? Зачем нужен ИИ в фотосепараторе?

– Искусственный интеллект серьезно расширил возможности машины. Теперь фотосепаратор анализирует не только цвет, но и форму объекта. Тем самым выполняет задачи, которые раньше оставались нерешенными. Это повышает качество продукта и снижает потери.

– По образованию вы психолог. Как вы ушли в бизнес, причем в такой технологический?

– У меня математический склад ума, в школе я окончил физмат. Образование психолога получил со специализацией "консультант в области экономики управления". В найме было неинтересно, и мы с другом рискнули попробовать свое. В 2007 году создали компанию, продавали промышленное и строительное оборудование.

– Компания возникла в 2007 году. Потом кризис 2008-го, 2010-го, 2014-го, пандемия... Какой период был самым сложным?

– Я бы не стал выделять. Самое сложное – соблюдать баланс. Нельзя действовать эмоциями. Только холодный расчет и трезвый ум: здесь – рискнуть и взять кредит, тут – умерить потребности, аккумулировать средства, сохранить команду.

– Почему решили работать с Китаем?

– В 2019 году решили заняться оборудованием для сортировки и рентген-контроля, проанализировали рынок. Европейское оборудование качественное, но часто неоправданно дорогое. Мы искали вариант, который предлагает технологический паритет: более гибкую цену, надежность и высокий сервис. Поэтому наш выбор пал именно на завод в Китае. Это крупное серьезное производство, имеет запатентованные технологии, работает на мировом рынке более тридцати лет и имеет положительную репутацию в мире.

– Не сталкиваетесь с предубеждением насчет качества китайского оборудования?

– Сталкиваюсь. Кстати, Китай в СССР славился качеством продукции. Мнение о Поднебесной испортили в 90-е годы. И это вина не Китая, а нашего бизнеса. Китайцы могли дать любую продукцию: за что заплатите, то и получите. К сожалению, постсоветское предпринимательство скупало самое дешевое.

Я и сейчас могу привезти фотосепараторы дешевле, но не хочу краснеть перед заказчиками.

– Правда, что переговоры с китайскими партнерами проходят по-особому? Мол, имеет значение поворот головы, и то, как ручку держишь...

– И да, и нет. Китайцы не принимают быстрых, импульсивных решений. С ними нужно долго, спокойно вести переговоры. Но они уже много лет работают со всем миром, и чем компания крупнее, тем она более открыта. Поэтому сейчас с ними немного легче договориться. Но тем не менее у меня переговоры заняли полгода. И это – нормально.

Это как игра в шахматы: надо продумывать на два-три хода вперед.

– Где сегодня применяют фотосепараторы и какое современное оборудование востребовано в России?

– Фотосепаратор – это конечная очистка продуктов, которые потом попадают на полки магазинов. Используют его для сортировки любых сыпучих продуктов: круп, бобовых, зерновых, ягод, орехов.

Набирает обороты промышленная сортировка пластика, металла, стекла. Это важно при производстве замкнутого цикла.

Активно развивается направление рентген-детекции: с помощью рентгена продукт в упаковке проверяют на посторонние неорганические включения – стекло, камни, керамика.

Требования к безопасности продукции растут, и заметен спрос на системы контроля.

– Какая у вас мечта?

– Локализовать сборку оборудования в Барнауле, чтобы сделать передовые технологии в России еще доступнее.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.