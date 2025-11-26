Искренне тепло. ТВК "Гранд Арена" подвел итоги конкурса детских рисунков "Мой дом"

Работы юных художников можно увидеть на выставке

26 ноября 2025, 18:15, ИА Амител erid: 2W5zFJSkoH2

Выставка рисунков победителей конкурса / Фото: Дарья Шмакова

Организаторы конкурса детских рисунков "Мой дом" от ТВК "Гранд Арена" подвели итоги и благодарят каждого юного художника, который подарил частичку своей души на бумаге. На конкурс поступило более 50 разных по стилю и наполнению работ. Выбор победителей стал настоящим испытанием, ведь все они отражали искренний детский взгляд на дом как символ безопасности, любви и гармонии.

«Мы гордимся, что узнали так много юных художников, чьи работы поражают не только мастерством исполнения, но и глубиной эмоций. Работы выполнены в самых разных техниках, от акварели до карандашей и фломастеров, и каждая из них передает неповторимый мир, в котором живут дети. Картины полны ярких идей и искренних чувств и, конечно, согревают души зрителей», – поделились организаторы.

Список победителей конкурса (по алфавиту):

Барамыгина Мария, 9 лет;

Ведищева Кристина, 8 лет;

Вишневская Алиса, 10 лет;

Дьяченко Анастасия, 14 лет;

Елизарьева Диана, 12 лет;

Емшина Ирина, 6 лет;

Ильенкова Дарья, 9 лет;

Полухина Мирослава, 10 лет;

Посашкова Софья, 8 лет;

Федюшкина Кристина, 8 лет.

Выставка рисунков победителей конкурса / Фото: Дарья Шмакова

Чтобы увидеть работы, достаточно прийти в ТВК "Гранд Арена", пройти через центральный вход и подняться на второй этаж на эскалаторе: перед вами откроется галерея юных художников. Все работы – маленькие произведения искусства, которые напоминают, как важно ценить уют и тепло дома.

Победители получат заслуженные призы от ТВК "Гранд Арены" и партнера – студии рисования "ProИЗО".

Организаторы отмечают, что наградить только десять участников было невозможно. Не все работы попали на выставку, но достойных рисунков было много, поэтому специальные призы от ТВК "Гранд Арена" получат также:

Васильева Вероника, 8 лет;

Гудкова Лидия, 6 лет;

Ерш Арина, 11 лет;

Кантаржан Виктория, 7 лет;

Кочеткова Виктория, 11 лет;

Леденева Елизавета, 6 лет;

Осипова Алена, 7 лет;

Петров Роман, 8 лет;

Селиванова Маргарита, 7 лет;

Томанова Виктория, 7 лет;

Филиппова Анна, 6 лет.

Партнер конкурса – студия рисования для взрослых и детей "ProИЗО" – место, где каждый, независимо от возраста и уровня подготовки, может прикоснуться к миру искусства. Опытные педагоги и художники помогут освоить изобразительное искусство с нуля, и вы убедитесь, что стать художником может каждый.ООО "Неаполь"

Реклама