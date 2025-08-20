Кто будет наставником бойцов СВО, которых готовят в руководители в Алтайском крае?

В итоговый список программы попало 52 наставника, руководить подготовкой будет зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь

В Алтайском крае 19 августа 2025 года утвердили список наставников для финалистов первого потока региональной программы "Алтай – земля героев". Напомним, программа создана, чтобы подготовить участников СВО на управленческие должности. В финал вышел 61 человек. Руководителем по наставничеству будет зампредседателя правительства региона Виталий Снесарь, а среди "учителей" числится и мэр Барнаула Вячеслав Франк. Перечень согласовали на заседании Общественного совета программы, которое провел губернатор региона Виктор Томенко.

"Работа будет интересной"

Всего в итоговый список включено 52 наставника. Заместители председателя правительства Алтайского края возьмут на себя восемь финалистов, а руководители и замы руководителей исполнительных органов региона – 17.

Депутатам краевого Заксобрания достанется 10 участников программы, а главам органов местного самоуправления – 12. Три ветерана спецоперации пройдут наставничество у руководителей подведомственных организаций. А оставшиеся семь финалистов отправятся получать новые знания к директорам предприятий Алтайского края. При этом есть случаи, когда одного куратора выбрали сразу несколько участников программы.

Кроме Вячеслава Франка, среди наставников, например, генеральный директор "Ротора" Максим Коновалов, руководитель Алтайского института развития медицинского образования Ольга Бондаренко, генеральный директор "Барнаултрансмаша" Виктор Силивакин и депутат АКЗС Татьяна Ильюченко. Последняя стала наставником для ветерана СВО, руководителя федерации гонок с препятствиями Егора Галкина.

«Я думаю, работа будет интересной, у меня много идей, у него много идей. Главное, чтобы наши идеи потом вылились в реальный, хороший, правильный проект. Я уверена, что у нас получится», – отметила Ильюченко.

"Их опыт поможет участникам программы"

Обучение ветеранов по программе "Алтай – земля героев" стартует 25 августа на базе Алтайского филиала РАНХиГС.

С участниками проекта уже провели организационные встречи по поводу их грядущего обучения и карьерных предпочтений. Организаторы выслушали предложения участников СВО по наставникам и стажировкам, учли их пожелания, опыт работы, образование и место жительства, пояснил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров Сергей Долгуй.

«Рад, что многие опытные профессионалы, достаточно сильно загруженные работой, откликнулись на предложение стать наставниками. Убежден, что их опыт поможет участникам программы быстрее и эффективнее осваивать новые знания и разобраться с тем, как их применять в жизни», – подчеркнул Виктор Томенко.

Отметим, что всего заявки на участие в программе "Алтай – земля героев" подали 548 ветеранов СВО и действующих военных. Все они прошли многоэтапный отбор, по итогам которого был сформирован рейтинг участников. Губернатор Виктор Томенко по предложению Общественного совета проекта утвердил 61 финалиста первого потока.

Что такое программа "Алтай – земля героев"?

Краевая программа "Алтай – земля героев" призвана подготовить из числа участников и ветеранов СВО высококвалифицированных и компетентных руководителей для последующей работы в государственных органах, учреждениях, организациях и на предприятиях Алтайского края. Показавшие высокие результаты участники включаются в одну из категорий кадрового резерва, проходят обучение по программе развития управленческого потенциала, а также получают наставников из числа региональных руководителей. Лучших участников региональной программы могут рекомендовать для прохождения финального этапа отбора федеральной программы "Время героев" без прохождения тестирования.

Чтобы участвовать в отборе на программу, участник СВО должен:

иметь гражданство России;

высшее или среднее специальное образование;

проживать в Алтайском крае;

не иметь судимости;

предоставить документы об участии в СВО.

Кандидату на участие в программе необходимо зарегистрироваться, подать заявление на обучение, заполнить анкету, написать эссе и пройти дистанционное тестирование.

Краевая программа разработана на основе федеральной программы "Время героев", которая реализовывается по инициативе президента России Владимира Путина с весны 2024 года. Подготовкой участников СВО занимается Высшая школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж".

В послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года президент Путин говорил, что программа будет строиться по тем же стандартам, что и Высшая школа государственного управления, а также конкурс "Лидеры России". Таким образом, программа предполагает личностное развитие участников, а также обучение современным методам и технологиям управления, командной работе и так далее.