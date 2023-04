Как получить криптолицензию в Литве и в чём её преимущества

Какие возможности даёт лицензия в криптоиндустрии

11 апреля 2023, 19:00, ИА Амител

Флаг Литвы / Фото: www.slon.pics / freepik.com

Регистрация компании и получение криптолицензии в Литве даёт возможность предлагать услуги по обмену и хранению криптоактивов в правовом поле ЕС. Литва – один из значительных центров финансовых технологий в Европе, говорят эксперты. Республика стала одной из последних стран, которая изменила свой подход к регулированию криптоиндустрии. Но при этом осталась одной из благоприятных юрисдикций для запуска криптостартапов.

Регулирование криптовалют в Литве

За последние несколько лет Литва заработала прочную репутацию в отношении своего подхода к инновациям на крипторынке. Правительство в 2022 году одобрило поправки, вводящие более строгие правила для растущего криптопространства страны.

Следует отметить, что разрешённая деятельность Cryptocurrency Exchange* и Crypto Wallet and Custodian Services* контролируется Службой по расследованию финансовых преступлений (FCIS)* для предотвращения отмывания денег.

Наиболее важные законодательные изменения:

Уставный капитал. С 1 ноября 2022 года уставный капитал, требуемый для регистрации криптокомпании в Литве, составляет 125 000 евро. Коммерческий кодекс допускает внесение взносов в капитал следующим образом: 25% – на начальном этапе, а остальные 75% – в течение года. Местный сотрудник по борьбе с отмыванием денег/MLRO*. Управление компаниями, занимающимися криптовалютами, могут осуществлять старшие менеджеры, которые являются постоянными жителями Литвы. KYC (Знай своего клиента)*. Ещё одно требование – установление чётких процедур идентификации и проверки личности клиентов. А также разработка принципов безопасного хранения информации, связанной с клиентами.

Лицензия на криптовалюту в Литве: требования

С 2020 года Литва считается одной из самых дружелюбных стран для запуска криптостартапа. Разработав строгую, но благоприятную правовую базу для регулирования поставщиков услуг виртуальных активов, страна создала среду, которая защищает клиентов, не подавляя инновации.

Получение лицензии на обмен криптовалют в Литве возможно для общества с ограниченной ответственностью. Эта компания может быть учреждена одним или несколькими юридическими или физическими лицами.

Центральный банк выдаёт два вида лицензий:

лицензия на криптобиржу в Литве: даёт право предоставлять клиентам услуги по обмену между различными цифровыми валютами;

лицензия на криптокошелёк: предоставляет право управлять цифровыми кошельками, в которых клиенты могут хранить свои криптовалюты.

Более того, Европарламент планирует внедрить всеобъемлющую нормативно-правовую базу, направленную на регулирование рынков криптовалют в Европе (MiCA)*. Но пока неизвестно, когда этот регламент будет принят.

Отметим, что всё больше европейских стран вводят собственную национальную законодательную базу по регистрации и лицензированию поставщиков услуг виртуальных активов (VASP)*. Лицензия на криптовалюту, выданная одним из государств ЕС, даёт право на предоставление связанных с криптовалютой услуг в других странах ЕС/ЕЭЗ.

Литва, как одна из ведущих европейских стран в области финтех, быстро становится популярной для широкого спектра цифровых услуг. Республика включена в список лучших финтех-направлений Европы из-за содействия развитию инновационных процессов для работы предприятий любого размера. Чтобы подробнее узнать о том, как получить лицензию на криптовалюту в Литве, свяжитесь со специалистами.

* Cryptocurrency Exchange ("Криптокаренси Эксченж"), Crypto Wallet and Custodian Services ("Крипто Волет энд Кастадиэн Севесиз"), FCIS (Financial Crime Investigation Service, "Файнаншен Крайм Инвестикейшн Севис"), MLRO (Money Laundering Reporting Officer, "Маней Лоундрей Репотин Офисе"), KYC (Know your customer, "Ноу ё кастоме"), MiCA (Markets in Crypto-assets, "Макет ин крипто-асетс"), VASP (The Virtual Assets Service Providers Act, "Зе Вертуал Асетс Сёвис Провайдс Акт").

ООО "Фикси"

На правах рекламы