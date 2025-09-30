Как правильно ездить по выделенным полосам, чтобы не получить штраф?

С начала 2025 года штрафы за проезд по выделенной полосе стали еще выше, поэтому правила лучше не забывать

30 сентября 2025, 08:15, ИА Амител erid: 2W5zFH52aun

Выделенная полоса в Барнауле / Фото: amic.ru

С 2022 года выделенные полосы – обычная часть жизни автомобилистов, которые ездят по центру Барнаула. Между тем правила проезда по ним помнят не все. На полосу не просто заезжают – порой там даже собираются пробки, которых на этой части дороги быть не должно. За проезд по выделенной полосе водители то и дело получают немаленькие штрафы, которые с начала 2025 года только выросли. Amic.ru напоминает, для кого предназначена выделенная полоса, в каком случае туда разрешается заехать обычному водителю и как накажут нарушителя ПДД.

Что такое выделенная полоса?

Выделенная полоса – это специальная часть дороги, предназначенная для общественного транспорта. Она нужна, чтобы автобусы и троллейбусы могли двигаться быстрее и не мешать другим участникам движения. Выделенные полосы могут быть двух видов:

попутная – в таком случае вместе с автобусной полосой на дороге есть и несколько попутных полос движения для транспортных средств;

встречная – в таком случае полоса общественного транспорта направлена навстречу основному потоку транспортных средств.

При этом в Алтайском крае встречаются только выделенные полосы с попутными выделенными полосами.

Как распознать выделенную полосу?

Выделенная полоса, как правило, отделяется сплошной линией, а также имеет разметку в виде заглавной буквы "А". Полоса выделяется специальным знаком 5.14.1. Действие знака распространяется до знака отмены или до следующего перекрестка. Также в населенных пунктах действуют знаки 5.11.1 (предписывает попутное движение для авто и противоположное движение для общественного транспорта), 5.13.1 (указывает движение легковых автомобилей направо, а общественного транспорта – налево) и 5.13.2 (автомобили едут налево, а общественный транспорт – направо).

Проезд по выделенной полосе регулируется ПДД, а именно разделом "Приоритет маршрутных транспортных средств".

Выделенная полосы в Барнауле / Фото: amic.ru

Кто может ездить по выделенной полосе?

Ездить по ней могут не все участники дорожного движения. Проезд разрешен маршрутным или школьным автобусам, легковым такси со всеми обозначениями, троллейбусам и велосипедистам. Также в случае необходимости проехать по полосе может техника коммунальных служб, машина скорой помощи и другие оперативные службы.

Обязаны ли автобусы двигаться строго по выделенной полосе?

Нет, общественный транспорт не обязан двигаться строго по выделенной полосе, он также может заезжать на другие полосы, если это позволяют знаки и разметка.

Заезжать на выделенную полосу обычный водитель вообще не может?

Заезжать на выделенную полосу можно в местах, где она отделяется прерывистой линией разметки, для: поворота, выезда на проезжую часть с прилегающей территории, для высадки или посадки пассажиров. Делать все это можно, только если водитель не создает помехи другим ТС, то есть полоса должна быть пустой на достаточном расстоянии. При этом прерывистую линию рисуют со стороны, откуда водитель может перестроиться.

Если выделенная полоса отделена прерывистой линией разметки, то поворачивать направо нужно именно с нее.

А вот если полоса отделена сплошной или двойной сплошной линией, то на нее выезжать вообще нельзя. При этом если вдруг выделенная полоса обозначена только знаком, а сплошная или прерывистая разметка на ней отсутствуют, то выезжать на такую полосу также запрещается.

Выделенная полоса / Фото: amic.ru

Как наказывают за езду по выделенной полосе?

По статье 1.1 12.17 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству") движение по выделенной полосе или остановка на ней повлечет административный штраф в размере 2250 рублей. Ранее за это нужно было заплатить 1,5 тысячи рублей, однако с 1 января 2025 года размер штрафа повысили.

Если полоса не работает как выделенная, но водитель пересек сплошную линию разметки, то ему придется заплатить штраф за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, он сейчас составляет 750 рублей (с 1 января 2025 года сумма штрафа выросла на 250 рублей).

За проезд по выделенной полосе, которая находится на встречной полосе движения, водителя оштрафуют на 7,5 тысячи рублей или лишат прав на срок от четырех до шести месяцев. Если автолюбитель второй раз заехал на эту полосу, то он лишится прав на год. В случае если нарушение попало на камеру фотовидеофиксации, то водитель получит штраф 7,5 тысячи рублей (п. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

Если же водитель выехал на встречную выделенную полосу при объезде препятствия, то он получит штраф от 1500 до 2250 рублей по ст. 12.15.3 КоАП РФ.

Где в Алтайском крае есть выделенные полосы?

Выделенные полосы сейчас есть в Барнауле. Они появились к началу реконструкции путепровода на Новом рынке в 2022 году на тех дорожных участках, куда распределили основные потоки транспорта. После завершения ремонта путепровода несколько выделенных полос убрали (по проспекту Калинина и улице Аносова), однако они остались на проспекте Ленина (на участке до площади Октября) и на проспекте Строителей (на участке от проспекта Красноармейского до Павловского тракта).

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама