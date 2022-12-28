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Какие кинопремьеры ждут барнаульцев в канун Нового года 2023? Что посмотреть на новогодних каникулах?

Чтобы поднять себе настроение и хорошо провести время с семьей в праздники отличным вариантом будет поход в кино. О том, какие отечественные премьеры ожидают нас в прокате, смотрите в карточках

28 декабря 2022, 07:01, ИА Амител

Кинотеатр / Фото: amic.ru
Кинотеатр / Фото: amic.ru

Непростой 2022 год заканчивается, а это значит, что пора немного выдохнуть и создать себе новогоднее настроение. Одним из самых простых, но эффективных способов увидеть сказку был и остаётся поход в кино на легкий фильм с эстетикой любимого праздника. Радиостанция «Business FM Барнаул» рассказывает, какие картины в этом году подготовили для нас кинематографисты.

В начале декабря на экраны российских кинотеатров вышла новая девятая часть «Елок». В этом году франшиза претерпела некоторые изменения. Например, из актерского состава пропали каноничные Ургант и Светлаков, продюсирует картину не Тимур Бекмамбетов, а количество новелл сократилось до минимума. Однако неизменным остаётся — праздничное настроение и череда забавных историй про обычных людей, отмечающих Новый год.

Ещё одна отечественная романтическая комедия «Тайный Санта». Все в лучших традициях жанра — главные герои работают в одной компании и на дух друг друга не переносят, но все может измениться, когда в офисе решают провести игру — обмен подарками.

Новогодняя сказка из Норвегии — «Приключение Тедди». Сюжет рассказывает историю девочки Марианны, которая на рождественской ярмарке увидела ожившего медвежонка Тедди. О такой игрушке она мечтала всю жизнь. Однако медвежонка выигрывает другой. И теперь Тедди и его новый друг, ежик Болла, отправляются в новогоднее путешествие, чтобы вернуться к девочке.

И вновь российская премьера — «Чук и Гек. Большое приключение». В кинотеатрах покажут семейный фильм о двух братьях, которые живут с мамой в современной Москве и ужасно скучают по папе — он работает далеко на Севере. Во что бы то ни стало семья решает воссоединиться и отметить праздники вместе. Для этого им предстоит преодолеть долгий путь к таинственным Синим горам.

Под самый Новый год на большие экраны выйдет картина «Елки-иголки». Это история 31-летней Кати. В последний день уходящего года ее мама решает познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю, своего соседа из Чикаго. С этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года...

Комментарии 9

  • Только и остаётся любоваться творчеством импортозамещателей
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Не ходите на зарубежные фильмы!!!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Сходили семьёй на Ёлки 9. Без Урганта и Светлакова это вообще отстой.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Без Урганта и Светлакова это вообще отстой.------ ну а с ними типа шедевры мирового кинематографа? самое смешное во всех елках это когда лыжник с бордистом поспорили кто круче и когда на ванне прокатились
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, рвотный рефлекс был всегда при появлении Урганта и Светлакова, нет их - дак это прекрасно.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • ну а с ними типа шедевры мирового кинематографа? ____ Не шедевры конечно, но смотреть можно было, даже поржать кое-где)
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А почему название тайный Санта? Разве это допустимо в наше время. Это же отечественное кино. А Санта это у них там. У нас Дед мороз же... Нескрепно..
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а Тедди Вас не смутил? У нас же этот... импортозамещённый... Винни-Пух
    30 декабря, Гость   Ответить
  • импортозамещённый... Винни-Пух - ага, щаз. С каких пор Winnie-the-Pooh английского писателя стал русским?
    30 декабря, Гость   Ответить
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