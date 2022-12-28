Какие кинопремьеры ждут барнаульцев в канун Нового года 2023? Что посмотреть на новогодних каникулах?

Непростой 2022 год заканчивается, а это значит, что пора немного выдохнуть и создать себе новогоднее настроение. Одним из самых простых, но эффективных способов увидеть сказку был и остаётся поход в кино на легкий фильм с эстетикой любимого праздника. Радиостанция «Business FM Барнаул» рассказывает, какие картины в этом году подготовили для нас кинематографисты.
Под самый Новый год на большие экраны выйдет картина «Елки-иголки». Это история 31-летней Кати. В последний день уходящего года ее мама решает познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю, своего соседа из Чикаго. С этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года...
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