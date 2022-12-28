Какие кинопремьеры ждут барнаульцев в канун Нового года 2023? Что посмотреть на новогодних каникулах?

В начале декабря на экраны российских кинотеатров вышла новая девятая часть «Елок». В этом году франшиза претерпела некоторые изменения. Например, из актерского состава пропали каноничные Ургант и Светлаков, продюсирует картину не Тимур Бекмамбетов, а количество новелл сократилось до минимума. Однако неизменным остаётся — праздничное настроение и череда забавных историй про обычных людей, отмечающих Новый год.

Ещё одна отечественная романтическая комедия «Тайный Санта». Все в лучших традициях жанра — главные герои работают в одной компании и на дух друг друга не переносят, но все может измениться, когда в офисе решают провести игру — обмен подарками.

Новогодняя сказка из Норвегии — «Приключение Тедди». Сюжет рассказывает историю девочки Марианны, которая на рождественской ярмарке увидела ожившего медвежонка Тедди. О такой игрушке она мечтала всю жизнь. Однако медвежонка выигрывает другой. И теперь Тедди и его новый друг, ежик Болла, отправляются в новогоднее путешествие, чтобы вернуться к девочке.

И вновь российская премьера — «Чук и Гек. Большое приключение». В кинотеатрах покажут семейный фильм о двух братьях, которые живут с мамой в современной Москве и ужасно скучают по папе — он работает далеко на Севере. Во что бы то ни стало семья решает воссоединиться и отметить праздники вместе. Для этого им предстоит преодолеть долгий путь к таинственным Синим горам.