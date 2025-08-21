НОВОСТИОбщество

Капитаном атомного ледокола впервые в истории стала женщина

Марина Старовойтова возглавила экипаж ледокола "Ямал"

21 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Марина Старовойтова / Фото: Telegram-канал "Росатома"
Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной – капитаном атомного ледокола, она возглавила российский ледокол "Ямал". Как сообщает ТАСС, торжественное назначение состоялось на концерте в честь 80-летия атомной отрасли России.

Ранее она занимала должность старшего помощника капитана на том же судне. Капитанский знак Старовойтовой вручил легендарный полярник Александр Баринов, ветеран атомного ледокольного флота, капитан знаменитого ледокола "Арктика", первопроходец Северного полюса.

Ледокол "Ямал" (проект 10521) входит в состав ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом". Назначение стало историческим событием для атомной отрасли и всего морского флота России.

Атомный ледокол

Легенда Арктики. Фотопрогулка по первому в мире атомному ледоколу

Ледокол "Ленин" уже 34 года является музеем и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

09:21:30 21-08-2025

Ни че такая.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:52 21-08-2025

Баба на корабле к несчастью! (с)

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

10:07:13 21-08-2025

Гость (09:24:52 21-08-2025) Баба на корабле к несчастью! (с)... Извините, случайно не на тот кулачок нажал. Глупости! Баба к порядку на корабле. Другое дело, что физически ей трудно может быть. И психологически.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:48 21-08-2025

Горожанин. (10:07:13 21-08-2025) Извините, случайно не на тот кулачок нажал. Глупости! Баба к... Пол Европы под управлением баб...!
Чё то порядка там не наблюдается!?...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:53 21-08-2025

Гость (10:11:48 21-08-2025) Пол Европы под управлением баб...!Чё то порядка там не н...
И живут хуже чем россияне, правда?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:01 21-08-2025

Гость (14:13:53 21-08-2025) И живут хуже чем россияне, правда?... валите туда, ва ли те. и хватит тут бухтеть. сравните сами.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:31 21-08-2025

Снежная Королева.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:56 21-08-2025

История ничему не учит. Вы хоть их в космос посылайте хоть капитаном ставьте результат будет соответствующий.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:44 21-08-2025

Гость (09:44:56 21-08-2025) История ничему не учит. Вы хоть их в космос посылайте хоть к... Вы на Терешкову намекаете, которая пенсионный возраст попросила поднять от имени всех российских предпенсионеров?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:39 21-08-2025

Гость (12:48:44 21-08-2025) Вы на Терешкову намекаете, которая пенсионный возраст попрос... Не Терешкова а Роднина, Терешкова другое попросила.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:23 21-08-2025

Красивая.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:53 21-08-2025

Из ерии- "Баба тоже человек "

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:28 21-08-2025

"Раньше выпускница Брянского государственного университета Марина Старовойтова преподавала в средних классах сельской школы русский язык и литературу..." - вот это радикальная смена профессии, мое почтение!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

12:08:01 21-08-2025

"Семь футов под килем " (с)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
АННА

12:32:05 21-08-2025

МОЛОДЕЦ! Такие женщины мотивируют и вдохновляют!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лея

14:50:12 21-08-2025

а я капитан звездолета! ну успехов, коллега! 7 футов под килем!!

  1 Нравится
Ответить
