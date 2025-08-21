Капитаном атомного ледокола впервые в истории стала женщина
Марина Старовойтова возглавила экипаж ледокола "Ямал"
21 августа 2025, 09:00, ИА Амител
Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной – капитаном атомного ледокола, она возглавила российский ледокол "Ямал". Как сообщает ТАСС, торжественное назначение состоялось на концерте в честь 80-летия атомной отрасли России.
Ранее она занимала должность старшего помощника капитана на том же судне. Капитанский знак Старовойтовой вручил легендарный полярник Александр Баринов, ветеран атомного ледокольного флота, капитан знаменитого ледокола "Арктика", первопроходец Северного полюса.
Ледокол "Ямал" (проект 10521) входит в состав ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом". Назначение стало историческим событием для атомной отрасли и всего морского флота России.
09:21:30 21-08-2025
Ни че такая.
09:24:52 21-08-2025
Баба на корабле к несчастью! (с)
10:07:13 21-08-2025
Гость (09:24:52 21-08-2025) Баба на корабле к несчастью! (с)... Извините, случайно не на тот кулачок нажал. Глупости! Баба к порядку на корабле. Другое дело, что физически ей трудно может быть. И психологически.
10:11:48 21-08-2025
Горожанин. (10:07:13 21-08-2025) Извините, случайно не на тот кулачок нажал. Глупости! Баба к... Пол Европы под управлением баб...!
Чё то порядка там не наблюдается!?...
14:13:53 21-08-2025
Гость (10:11:48 21-08-2025) Пол Европы под управлением баб...!Чё то порядка там не н...
И живут хуже чем россияне, правда?
14:49:01 21-08-2025
Гость (14:13:53 21-08-2025) И живут хуже чем россияне, правда?... валите туда, ва ли те. и хватит тут бухтеть. сравните сами.
09:28:31 21-08-2025
Снежная Королева.
09:44:56 21-08-2025
История ничему не учит. Вы хоть их в космос посылайте хоть капитаном ставьте результат будет соответствующий.
12:48:44 21-08-2025
Гость (09:44:56 21-08-2025) История ничему не учит. Вы хоть их в космос посылайте хоть к... Вы на Терешкову намекаете, которая пенсионный возраст попросила поднять от имени всех российских предпенсионеров?
15:12:39 21-08-2025
Гость (12:48:44 21-08-2025) Вы на Терешкову намекаете, которая пенсионный возраст попрос... Не Терешкова а Роднина, Терешкова другое попросила.
09:48:23 21-08-2025
Красивая.
10:38:53 21-08-2025
Из ерии- "Баба тоже человек "
11:45:28 21-08-2025
"Раньше выпускница Брянского государственного университета Марина Старовойтова преподавала в средних классах сельской школы русский язык и литературу..." - вот это радикальная смена профессии, мое почтение!
12:08:01 21-08-2025
"Семь футов под килем " (с)
12:32:05 21-08-2025
МОЛОДЕЦ! Такие женщины мотивируют и вдохновляют!
14:50:12 21-08-2025
а я капитан звездолета! ну успехов, коллега! 7 футов под килем!!