Капитаном атомного ледокола впервые в истории стала женщина

Марина Старовойтова возглавила экипаж ледокола "Ямал"

21 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Марина Старовойтова / Фото: Telegram-канал "Росатома"

Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной – капитаном атомного ледокола, она возглавила российский ледокол "Ямал". Как сообщает ТАСС, торжественное назначение состоялось на концерте в честь 80-летия атомной отрасли России.

Ранее она занимала должность старшего помощника капитана на том же судне. Капитанский знак Старовойтовой вручил легендарный полярник Александр Баринов, ветеран атомного ледокольного флота, капитан знаменитого ледокола "Арктика", первопроходец Северного полюса.

Ледокол "Ямал" (проект 10521) входит в состав ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом". Назначение стало историческим событием для атомной отрасли и всего морского флота России.