Кардиолог назвал четыре тревожных симптома перегруженного сердца

При их появлении рекомендуется пройти обследование, включая ЭКГ и УЗИ сердца

20 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Кардиолог Иван Ефремкин из "Скандинавского центра здоровья" перечислил четыре ключевых симптома, сигнализирующих о перегрузке сердца, сообщает "Лента.ру".

Врач предупредил, что эти признаки требуют немедленного обращения к специалисту:

  1. Постоянно высокий пульс (выше 90 ударов в минуту) в состоянии покоя, который не снижается после отдыха.

  2. Утренние отеки ног, указывающие на возможные проблемы с кровообращением.

  3. Одышка с затрудненным вдохом при привычных нагрузках, усиливающаяся в положении лежа.

  4. "Мозговой туман" – снижение концентрации, забывчивость и ощущение "ваты" в голове из-за недостаточного снабжения мозга кислородом.

Доктор подчеркнул, что эти симптомы часто игнорируются, но могут быть предвестниками серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. При их появлении рекомендуется пройти обследование, включая ЭКГ и УЗИ сердца.

Комментарии 5

Avatar Picture
Musik

22:36:56 20-09-2025

Стресс вследствие недостаточной ЗП.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:26:34 20-09-2025

Musik (22:36:56 20-09-2025) Стресс вследствие недостаточной ЗП. ... Деньги-деньги, деньги-деньги, всё остальное-дребедень))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:54:25 20-09-2025

Все это есть , прошел полное обследование , сказали здоров....

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:27:30 21-09-2025

Гость (22:54:25 20-09-2025) Все это есть , прошел полное обследование , сказали здоров..... меньше пейте и не курите

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:47 21-09-2025

В платной деньги сдерут, а в 14 поликлинике невролог принимает, сказала все нормально, все хорошо

  0 Нравится
Ответить
