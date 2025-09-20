Кардиолог назвал четыре тревожных симптома перегруженного сердца

При их появлении рекомендуется пройти обследование, включая ЭКГ и УЗИ сердца

20 сентября 2025, 21:30, ИА Амител

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Кардиолог Иван Ефремкин из "Скандинавского центра здоровья" перечислил четыре ключевых симптома, сигнализирующих о перегрузке сердца, сообщает "Лента.ру".

Врач предупредил, что эти признаки требуют немедленного обращения к специалисту:

Постоянно высокий пульс (выше 90 ударов в минуту) в состоянии покоя, который не снижается после отдыха. Утренние отеки ног, указывающие на возможные проблемы с кровообращением. Одышка с затрудненным вдохом при привычных нагрузках, усиливающаяся в положении лежа. "Мозговой туман" – снижение концентрации, забывчивость и ощущение "ваты" в голове из-за недостаточного снабжения мозга кислородом.

Доктор подчеркнул, что эти симптомы часто игнорируются, но могут быть предвестниками серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. При их появлении рекомендуется пройти обследование, включая ЭКГ и УЗИ сердца.