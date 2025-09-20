Кардиолог назвал четыре тревожных симптома перегруженного сердца
При их появлении рекомендуется пройти обследование, включая ЭКГ и УЗИ сердца
20 сентября 2025, 21:30, ИА Амител
Кардиолог Иван Ефремкин из "Скандинавского центра здоровья" перечислил четыре ключевых симптома, сигнализирующих о перегрузке сердца, сообщает "Лента.ру".
Врач предупредил, что эти признаки требуют немедленного обращения к специалисту:
-
Постоянно высокий пульс (выше 90 ударов в минуту) в состоянии покоя, который не снижается после отдыха.
-
Утренние отеки ног, указывающие на возможные проблемы с кровообращением.
-
Одышка с затрудненным вдохом при привычных нагрузках, усиливающаяся в положении лежа.
-
"Мозговой туман" – снижение концентрации, забывчивость и ощущение "ваты" в голове из-за недостаточного снабжения мозга кислородом.
Доктор подчеркнул, что эти симптомы часто игнорируются, но могут быть предвестниками серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. При их появлении рекомендуется пройти обследование, включая ЭКГ и УЗИ сердца.
22:36:56 20-09-2025
Стресс вследствие недостаточной ЗП.
23:26:34 20-09-2025
Musik (22:36:56 20-09-2025) Стресс вследствие недостаточной ЗП. ... Деньги-деньги, деньги-деньги, всё остальное-дребедень))
22:54:25 20-09-2025
Все это есть , прошел полное обследование , сказали здоров....
23:27:30 21-09-2025
Гость (22:54:25 20-09-2025) Все это есть , прошел полное обследование , сказали здоров..... меньше пейте и не курите
16:44:47 21-09-2025
В платной деньги сдерут, а в 14 поликлинике невролог принимает, сказала все нормально, все хорошо