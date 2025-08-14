"Всем привет. Мы снова вместе!" Как радио остается на гребне волны даже в эпоху шатдауна

Забытый фон любимой радиостанции вместо музыкального онлайн-плейлиста. Мнения алтайских радийщиков

14 августа 2025, 06:15, ИА Амител

Радиоприемник / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Спросите ваших бабушек и дедушек – как (с чего) начинался их день в 30-е годы и еще несколько десятилетий 20-го столетия? Привычных информационных и развлекательных каналов в соцсетях тогда – понятно – не было, ведь не было в помине интернета. А день начинался с сигналов точного времени на рассвете, после которых "черная тарелка" со стены продолжала вещать утреннюю программу радиостанции.

Создается впечатление, что с повсеместными ограничениями выхода в Сеть в России радио становится вновь "нашим всем", а радиоприемники (или их аналоги) опять появятся на кухнях населения страны.

Серьезно, давайте порассуждаем о радио – средство массовой информации, которое, как считают некоторые эксперты, как будто бы ушло в тень с приходом соцсетей и телеграм-каналов, а сейчас переживает некий ренессанс.

Проводные телефон и радио?

Блэкауты с выходом в интернет в России заставили власти страны всерьез задуматься о том, как россияне будут теперь получать оперативную информацию? За последние годы люди привыкли к тому, что за срочными новостями первым делом нужно идти в соцсети и мессенджеры. Теперь с этим большие проблемы.

И вовсе не до смеха, что еще в конце мая, когда "ограничения" интернета стали повсеместными по стране, заместитель руководителя фракции ЛДПР, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов вполне серьезно предложил вернуть в каждый дом проводные телефон и радио. Политик также добавил:

«Надо восстанавливать проводные телефоны, а стало быть, и добрый проводной интернет нулевых годов. Уверен, что и кабельному телевидению вновь найдется место на потребительском рынке. На первых порах всем, кто будет скучать по новостям из Telegram, можно дать скидку на бумажную версию газет».

Но подождите. Зачем же так радикально? Радиостанции, многие из которых до сих пор популярны у россиян, вполне себе живы, и никуда не уходили. Вот им, как говорится, – и микрофоны, в руки.

Но сначала – небольшой экскурс в историю.

Мощь доинтернетовской пропаганды

Эпоху всеобщей радиофикации страны принято отсчитывать с 17 сентября 1922 года. В этот день в СССР состоялся первый радиоконцерт с участием ведущих советских певцов и артистов. Но не в самом концерте дело, разумеется. Был запущен в действие самый мощный информационно-пропагандистский инструмент доинтернетовской эры. Весь мир вдруг услышал ставшее впоследствии легендарным: "Слушайте! Говорит Москва!"

Но радиоприемник в тот 1922 год был чем-то сродни спутниковой ТВ-тарелке на заре ее появления. Власть молодого государства, осознав всю значимость и возможности радиовещания, в 1924 году выпустила постановление "О частных приемных радиостанциях". Такое решение правительства запустило другой бум по всей стране. У молодежи стало модным (как сейчас бы выразились – трендом) заниматься в радиокружках и повышать свое образование в сфере радиотехники. И в считанные годы количество "собранных на коленке" радиоприемников выросло лавинообразно.

Такая инициатива населения создала властям молодого Советского Союза неожиданную проблему: приемники имели возможность ловить волны зарубежных радиостанций. А это не укладывалось в принципы советской пропаганды. Однако промышленность страны быстро сумела наладить выпуск приемников со строго ограниченными диапазонами частот. Это позволило отсечь еще "неокрепшие умы" рабочих и крестьян от нежелательной информации о жизни на Западе.

Уже в 1926 году радиовещание стало производиться по расписанию, а программу радиопередач на неделю публиковали в газетах. Правда, не было в этих передачах ни привычного сегодня элемента шоу, ни реприз ведущих. Все было очень серьезно и временами назидательно. И без рекламы (но сейчас без нее – никуда, двигатель торговли, инструмент для имиджа и завоевания аудитории).

1 августа 1964 года – вторая веха в радиофикации СССР. В этот день на базе Второй программы Всесоюзного радио в эфире зазвучало радио "Маяк". Вот формат вещания "Маяка" уже стал похожим на то радио, к которому мы все привыкли. Изначально пятиминутные выпуски новостей здесь звучали в эфире каждые полчаса, а между ними – разнообразные музыкальные передачи и концерты. Благодаря этому формату "Маяк" стал первым круглосуточным информационно-развлекательным радио в СССР.

А позывные радиостанции – мотив мелодии песни "Подмосковные вечера" – до сих пор помнит даже не старшее, а поколение 40–50-летних. Этот же мотив узнали и за рубежом – "Маяк" стремительно набирал популярность.

Слушали и слушаем

"Лихие 90-е" годы для российского радио стали годами массового прорыва. Радиостанции возникали одна за другой и на любой вкус. Не будем об этом подробно в рамках этого текста.

Опрос, проведенный одним из СМИ в феврале 2024 года, показал, что, несмотря на бурное развитие интернета, радио не сильно потеряло в востребованности. По итогам опроса на 4,5 тысячи человек оказалось, что большинство россиян – 64% – слушают по радио музыку, чаще всего ее включают фоном во время домашних дел или по дороге на работу.

Еще 25% опрошенных россиян слушают по радио новости, потому что им неудобно получать информацию из телевизионных передач или газет. 5% отметили, что любят слушать научные и образовательные программы, которые помогают им не только скоротать время, но и узнать что-то новое. По 2% респондентов проголосовали за юмористические программы, а также ток-шоу и интервью.

Вот мы вернулись к изначальному посылу – рано с радио прощаться.

Срочная перепланировка?

В плюс эфирным программам радиостанций можно поставить отбор информации. В том смысле, что вы вряд ли услышите в новостном блоке или тематической передаче фейк. Все дело в правилах работы радио как средства массовой информации. Как отметила главный редактор Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул Ирина Прокофьева:

«Такие радиостанции, как Business FM, – это все-таки СМИ, а СМИ работают по законам, они проверяют информацию, они отвечают за эту информацию перед законом, поэтому этим и отличается качество информации, которую готовит радио».

Согласен с ней и программный директор медиагруппы FM-Продакшн Илья Шаповалов. Он подчеркнул, что в первую очередь ответственность перед слушателем и соблюдение закона о СМИ не позволят появиться непроверенным грубо слепленным вбросам на радио. В эфире Business FM он также обратил внимание, что на самом деле возникла и серьезная проблема для бизнеса. Оказались на грани обрушения выстроенные программы продвижения бизнеса, инструменты интернет-рекламы в каналах мессенджеров и в группах в соцсетях. Деловые люди всерьез рассматривают возвращение рекламных бюджетов на радиостанции.

Другой проблемой Илья Шаповалов назвал невольное (или вполне себе осознанное) использование возможностей ИИ в радиовещании. Одна из острейших – подмена диджеев чат-ботом:

«Пример зарубежной радиостанции (австралийской), когда ИИ была диджеем, но об этом никто не говорил. Он подбирал музыку, выходил в эфир с репризами. Но как только все выяснилось – аудитория отвернулась. В России коллеги-ретрансляторы, пытаясь экономить, тоже отдавали начитку новостей, прогнозов погоды, рубрик нейросетям. В итоге получили от московских партнеров строгие предупреждения».

Это как раз – о живости и, наверное, человечности общения в радиоэфире, когда и подлинные эмоции, и реакции "здесь и сейчас" живого человека. Станислав Киселев, программный редактор "Европы Плюс" в Барнауле, добавил:

«Радио тем и хорошо, что оно не так однообразно, как может показаться на первый взгляд, ведь каждый слушатель может подобрать станцию под свой музыкальный вкус и дополнять свой день вполне себе своей музыкой, добавляя в нее и приятный элемент в виде возможности как-то поучаствовать в эфире – от банального привета друзьям, пока интернет не работает, до заказа своей любимой песни в эфире, где это возможно, и, конечно, выиграть подарок, поучаствовав в игре».

Проходили неоднократно

Вообще, как говорится, "история помнит", как "хоронили" театр с расцветом телевидения, а телевидение – с приходом широкополосного и скоростного интернета. И что в итоге? Спектакли по-прежнему собирают аншлаги, и по-прежнему более 50% россиян не оторвать от телеэкранов. С радио – такой же сценарий.

Как признался Илья Шаповалов, у его маленького сына есть конструктор, который позволяет по схеме (инструкции) собрать простейший радиоприемник из простейших же радиодеталей. И мальчишка, отбросив в сторону навороченный смартфон, сидит, корпит, и собирает свой личный радиоприемник. Потому что – это интересно, потому что – своими руками.

И поколение 2000-х с удовольствием хочет попробовать себя в роли радиоведущего, корреспондента новостей, редактора передач.

Поэтому радио не умирало и "живее всех живых". Ограничения интернета позволяют напомнить ту роль радиостанций, с которой они появлялись, – информация для широких масс.

Как отметил Антон Чубаров, директор по коммуникациям "Европейской медиагруппы":

«Радио – самое доступное медиа. Оно обладает большой объединяющей силой, связывая всю страну, формируя единый информационный и культурный контекст для десятков миллионов слушателей от Калининграда до Владивостока. Подключиться к любимой станции в FM можно даже там, где нет интернета или сотовой связи. К тому же радио абсолютно бесплатно. Какой бы формат ЕМГ слушатель ни выбрал, он всегда может быть уверен: его ждет только проверенная достоверная информация, только вручную собранный музыкальной редакцией плейлист. Радиоконтент – живой, эмоциональный, сделанный людьми и для людей, что выгодно выделяет его в эпоху бесконечного цифрового шума, фейков и алгоритмов».

В конце концов, тач в экран смартфона сейчас на некоторое время вновь станет нажатием на кнопку или поворотом ручки-регулятора на физическом радиоприемнике, а не запуск его онлайн-версии как интернет-приложения.

Вот и все "проблемы". Тем более что никакого "отката в каменный" век нет даже близко – технологии не позволят. Наоборот, возможно, мы увидим какую-нибудь отечественную разработку – не беспроводной наушник для смартфона, а наушник-радиоприемник? А вдруг, вот правда?