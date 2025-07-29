Со слов медиков, благодаря ним глубина его комы уменьшается

29 июля 2025, 13:25, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян лежит в коме уже более шести месяцев. Его состояние по-прежнему оценивается медиками как стабильно тяжелое. В конце 2024 года у артиста случился сердечный приступ, который привел его к клинической смерти. С тех пор он находится без сознания.

Врачи продолжают бороться за его жизнь. Ранее некоторые из профессионалов говорили, что в лечении Кеосаяна используют реабилитационные методы стимуляции, которые увеличивают вероятность восстановления. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Врач-невролог и руководитель центра "Доверие" Александр Комаров заявил, что в сложившейся ситуации можно надеяться на лучшее. Так Кеосаян уже реагирует на свет и звук, можно сказать, что глубина его комы уменьшается.

«Пока сложно предположить, как быстро Кеосаян сможет прийти в себя, но факт, что у него появилась реакция на такие внешние раздражители, как свет и звук, говорит о том, что глубина комы уменьшается, отек мозга сокращается и в целом прослеживается положительная динамика», - отметил медик.

Кроме того, он упомянул методы, которые врачи используют в лечении режиссера:

«Когда пациент находится на простом поддерживающем лечении, то шанс выйти из комы очень невысок, но в случае с Кеосаяном используют реабилитационные методы стимуляции, которые ускоряют восстановление пациента и включают его сознание. В итоге рано или поздно он должен проснуться после долгого сна», — заключил Комаров.

Ранее супруга Тиграна Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян, рассказала о положительной динамике в состоянии режиссера на телеканале "Россия 1". Она дала интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

Так, со слов журналистки, после 30 января Кеосаян реагировал на ее голос, моргая и протягивая руки:

«Он не говорит, но он отвечает. Ему говорю: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», – говорила журналистка.

Однако она отмечала, что пока врачи не дают конкретных прогнозов по состоянию здоровья Кеосаяна.

9 января 2025 года стало известно, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Тогда же его жена заявляла, что у режиссера "давно было больное сердце": ранее он перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах.