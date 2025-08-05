Новое колесо обозрения в Барнауле планируют отремонтировать к 9 августа
Необходимые запчасти уже привезли
Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев
Новое колесо обозрения в центре Барнаула планируют отремонтировать до конца недели, работы начнутся 5 августа, сообщают "Вести Алтай".
Напомним, аттракцион проработал три дня: официально открыли его 25 июля, а 27 июля люди застряли на колесе из-за неисправности.
«Поломку до сих пор устраняют. Ждали запасные части. Их уже привезли, с 5 августа ремонт начнется», – говорится в сообщении.
После ремонта колесо обозрения пройдет проверку на безопасность. Запустить аттракцион планируют к выходным – к 9 августа.
Новое и уже ремонтировать? Какое-то несоответствие в заголовке!
12:19:49 05-08-2025
Гость (12:02:13 05-08-2025) Новое и уже ремонтировать? Какое-то несоответствие в заголов... Новое это еще не забытое старое.
12:04:48 05-08-2025
лучше скажите зачем и кому такие места раздают. всем же понятно что там не место для таких аттракционов
10:03:33 06-08-2025
Гость (12:04:48 05-08-2025) лучше скажите зачем и кому такие места раздают. всем же поня... так сказали уже много раз, с ФИО и должностями. на местном сайте единосороссов сказано: "Инициаторами установки колеса в районе набережной Оби стали депутат Барнаульской городской Думы Михаил Разливинский и предприниматель Роман Казак".
на том же кривом сайте, в информации о гражданине Разливинском, сразу под фоткой,написано просто и лаконично - генеральный директор.
это вся информация, которой делится ЕР о своих, не побоюсь этого слова, членах.
гражданин Казак Р. А.:
является руководителем в
ООО КАЗАК (директор с 23.10.2024 г.).
ЖСК "СПАСАТЕЛЬ" (председатель с 12.01.2007 г.) и
чредителем в организациях:
ООО "КРУГ" (с 23.03.2012 г.).
регистрация в настоящее время- Новосибирск, ранее Свердловская обл.
колеса путешествуют по разным городам, но нигде долго не задерживаются.
интересно, что и где строит ЖСК Спасатель под руководством гражданина Казака , но пока искать лень)
12:07:05 05-08-2025
Даром никому не нужное мероприятие, а они хотят его за деньги людям впарить. Я бы не поехала и детей бы ни за что не пустила на этот сомнительный аттракцион.
12:08:55 05-08-2025
А давайте никто не пойдёт на это колесо! И депутату городской думы, владельцу колеса обозрения - Михаилу Разливинскому, ничего не останется сделать, как его укатить. Себе на участок пусть поставит и вертит на нем остальных своих коллег 8го созыва.
Да, и на сколько законно и обосновано было устанавливать это колесо в этом месте и подвергать жителей и гостей города опасности?
12:17:05 05-08-2025
Во время ветра качались только 3 кабинки. Остальные возможно заржавели и поэтому почти не качались.
12:24:56 05-08-2025
Гость (12:17:05 05-08-2025) Во время ветра качались только 3 кабинки. Остальные возможно... Т.е. вы думаете, что колесо ставили сразу с кабинками? И только 3 было смазано? Вам кто, голубей, переевших бродящих ягод, в голову пустил? Давно такого бреда не читал...
12:40:24 05-08-2025
Гость (12:24:56 05-08-2025) Т.е. вы думаете, что колесо ставили сразу с кабинками? И тол... Депутат сказал по ТВ, что кабинки на подшипниках. А подшипники ржавеют, новые страна не выпускает.
12:57:02 05-08-2025
Гость (12:17:05 05-08-2025) Во время ветра качались только 3 кабинки. Остальные возможно... Не качались - это ещё хуже.
Три качающиеся кабинки при вращении колеса будут сохранять вертикальное положение на всём обороте.
Остальные кабинки могут заклинить по дороге и высыпать пассажиров в самой верхней точке.
12:21:10 05-08-2025
Это колесо-позор Барнаула!!! Выглядит страшно!!! Как заброшенное Чернобыльское!!! Даже смотреть не приятно!
12:39:11 05-08-2025
Барнаулец (12:21:10 05-08-2025) Это колесо-позор Барнаула!!! Выглядит страшно!!! Как заброше... Это оно и есть.. Из Припяти привезенное, трофейное..
13:07:51 05-08-2025
Самое рациональное - убрать это убожище, крайне опасное и страшное, а также проверить авторов на корупционную схему.
00:12:35 06-08-2025
Гость (13:07:51 05-08-2025) Самое рациональное - убрать это убожище, крайне опасное и ст... При проверке проверяльщикам, главное, на себя не выйти.
13:14:48 05-08-2025
Кусок г-на какойто прикатили на набережную... Лучше бы там речной вокзал оставался, отреставрировали бы его, музей сделали. На что можно посмотреть с такой высоты? на проезжающие по мосту автомобили? Бойкот колесу депутатика
13:48:58 05-08-2025
Алексей (13:14:48 05-08-2025) Кусок г-на какойто прикатили на набережную... Лучше бы там р...
Согласен
14:14:10 05-08-2025
Алексей (13:14:48 05-08-2025) Кусок г-на какой-то прикатили на набережную... Лучше бы там р... Отличное предложение Алексея по поводу музея.Можно было бы объединить несколько музеев, которые не имеют своего помещения. Например, замечательный музей развития бытовой радиоэлектроники,старое помещение которого затопило, ещё есть музеи в бедственном положении. Но "скорые" на руки чиновники и барнаульские толстосумы решили по-своему и не в интересах горожан.
14:26:50 05-08-2025
Чтобы депутатское колесо убрали - достаточно его просто не посещать. Ничего не ударит больнее по самолюбию капиталиста, нежели удар по его кошельку.
16:56:41 05-08-2025
Гость (14:26:50 05-08-2025) Чтобы депутатское колесо убрали - достаточно его просто не п... Уберут колесо - воткнут очередную свечку)
17:05:31 05-08-2025
Гость (16:56:41 05-08-2025) Уберут колесо - воткнут очередную свечку)... Так никто тебя не заставляет в той свечке жильё покупать. Если никто ничего не купит - застройщик банкрот, свечку под снос. Но что-то мне подсказывает что купят..
18:38:08 05-08-2025
Сначала прочитал «демонтировать » и обрадовался. Бывшая в употреблении хрень с раскачивающимися кабинками явно не вызывает доверия
21:40:56 05-08-2025
Так его вообще уберут же на время зимы. Так что пока починят уже и разбирать пора
00:34:52 06-08-2025
А что наш краевой начальник скажет по этому поводу?