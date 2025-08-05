Новое колесо обозрения в Барнауле планируют отремонтировать к 9 августа

Необходимые запчасти уже привезли

05 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Колесо обозрения в Барнауле / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Новое колесо обозрения в центре Барнаула планируют отремонтировать до конца недели, работы начнутся 5 августа, сообщают "Вести Алтай".

Напомним, аттракцион проработал три дня: официально открыли его 25 июля, а 27 июля люди застряли на колесе из-за неисправности.

«Поломку до сих пор устраняют. Ждали запасные части. Их уже привезли, с 5 августа ремонт начнется», – говорится в сообщении.

После ремонта колесо обозрения пройдет проверку на безопасность. Запустить аттракцион планируют к выходным – к 9 августа.