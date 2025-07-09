Кому и на сколько повысят пенсии с 1 августа 2025 года?
Размер выплаты в два раза увеличат для 80-летних юбиляров и граждан с первой группой инвалидности
09 июля 2025, 08:46, ИА Амител
С 1 августа в России вырастут пенсии у шести категорий населения. Перерасчет выплат также сделают для работающих пенсионеров. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.
С его слов, у россиян, которые в июле отметят 80-летний юбилей, фиксированная выплата к пенсии вырастет более чем в два раза. Такие же меры распространятся на граждан, получивших первую группу инвалидности. Размер надбавки к пенсии составит 19 129,40 рубля вместо прежних 8907,70.
Кроме того, выплаты увеличат работающим пенсионерам.
"Максимальная сумма увеличения размера страховой пенсии по старости для данной категории пенсионеров составит 437,07 рублей", – прокомментировал Балынин.
Также в августе повысят пенсии тем, кто получает накопительные и срочные выплаты. Надбавки также вырастут у членов экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности.
09:15:59 09-07-2025
не успели потратить прошлую прибавку - а тат следующая на подлете.
09:45:22 09-07-2025
Musik (09:15:59 09-07-2025) не успели потратить прошлую прибавку - а тат следующая на по... А ты в чужой карманец то не заглядывай. До 80 для начала доживи. Или ты уже прикидываешь сколько с бабки можно будет бонусов урвать себе?
10:10:06 09-07-2025
Да, жду свои очередные 210 рэ.