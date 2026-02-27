Житель Алтая украл у супруги 2,5 млн рублей, полученных за гибель экс-мужа на СВО
Женщина сняла деньги и хранила их дома, планируя в будущем приобрести для сына жилье
27 февраля 2026, 09:35, ИА Амител
В Майминском районе Республики Алтай полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денег у собственной супруги. По данным МВД России, ранее неоднократно судимый сельчанин тайно забрал около 2,5 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.
Следствием установлено, что женщина воспитывает несовершеннолетнего сына от первого брака. Его отец погиб на специальной военной операции два года назад. Поскольку к тому моменту супруги были официально разведены, положенная компенсация была перечислена на счет ребенка. Получив разрешение на распоряжение средствами, мать сняла деньги и хранила их дома, планируя в будущем приобрести для сына жилье.
«Нынешний супруг знал о происхождении и назначении этих средств. Женщина неоднократно подчеркивала, что трогать их нельзя, однако во время ее отсутствия мужчина похитил деньги и уехал в Барнаул. Вернувшись с работы, хозяйка обнаружила пропажу, попыталась связаться с мужем, но после короткого разговора он перестал выходить на связь», — отметили в ведомстве.
После обращения в полицию сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что за время отсутствия он приобрел автомобиль Toyota Camry стоимостью свыше 1,4 млн рублей, а также потратил часть средств на продукты и алкоголь.
Правоохранители изъяли иномарку и около 800 тысяч рублей, которые мужчина не успел израсходовать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Расследование продолжается.
09:40:03 27-02-2026
тварь, просто тварь.
а бабе будет наука, что нечего в дом тащить домашнее животное, ради яиц
09:41:04 27-02-2026
Зачем сняла и дома хранила? Зная с кем живет.
09:44:32 27-02-2026
Гость (09:41:04 27-02-2026) Зачем сняла и дома хранила? Зная с кем живет.... Она с мужем жила, какие проблемы?
11:08:57 27-02-2026
Гость (09:44:32 27-02-2026) Она с мужем жила, какие проблемы?... Она заявление написала, суд разберется насчет предоставленных ей государством денег и вы, вероятно, огорчитесь результатом.
13:30:52 27-02-2026
Гость (11:08:57 27-02-2026) Она заявление написала, суд разберется насчет предоставленны... а нам-то чего огорчаться, это ее с сыном проблемы.
13:30:20 27-02-2026
Гость (09:44:32 27-02-2026) Она с мужем жила, какие проблемы?... - ранее неоднократно судимый
10:42:29 27-02-2026
Гость (09:41:04 27-02-2026) Зачем сняла и дома хранила? Зная с кем живет.... Специально и сняла, чтобы с мужем вместе потратить, а теперь отмазывается мужем.
11:11:02 27-02-2026
Гость (10:42:29 27-02-2026) Специально и сняла, чтобы с мужем вместе потратить, а теперь... Как вот нынешний муж будет отмазыаать перед государством?
09:42:40 27-02-2026
Обождите, если у них семья то и деньги общее. Покупка автомобиля - это не преступление. Женщина сама сняла деньги и принесла их в семью. А раз деньги есть - не является преступлением их тратить.
10:07:16 27-02-2026
Гость (09:42:40 27-02-2026) Обождите, если у них семья то и деньги общее. Покупка автомо... второго мужа на СВО отправят.
она точно не в военкомате работает?
10:19:43 27-02-2026
Гость (09:42:40 27-02-2026) Обождите, если у них семья то и деньги общее. Покупка автомо... И неважно, каким путем они достались?!
13:31:38 27-02-2026
Гость (09:42:40 27-02-2026) Обождите, если у них семья то и деньги общее. Покупка автомо... Он ребеночка усыновил? Деньги на ребенка, не на разведенку.
10:10:13 27-02-2026
Он принял инвестиции и разместил средства для получения дохода...
10:18:59 27-02-2026
"мать сняла деньги и хранила их дома, планируя в будущем приобрести для сына жилье"
Очень странно держать такие деньги дома, вместо того, чтобы хранить их на вкладе или накопительном счете ради процентов
11:10:08 27-02-2026
Люди такие,дальше интереснее будет