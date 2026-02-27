Житель Алтая украл у супруги 2,5 млн рублей, полученных за гибель экс-мужа на СВО

Женщина сняла деньги и хранила их дома, планируя в будущем приобрести для сына жилье

27 февраля 2026, 09:35, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Майминском районе Республики Алтай полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денег у собственной супруги. По данным МВД России, ранее неоднократно судимый сельчанин тайно забрал около 2,5 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Следствием установлено, что женщина воспитывает несовершеннолетнего сына от первого брака. Его отец погиб на специальной военной операции два года назад. Поскольку к тому моменту супруги были официально разведены, положенная компенсация была перечислена на счет ребенка. Получив разрешение на распоряжение средствами, мать сняла деньги и хранила их дома, планируя в будущем приобрести для сына жилье.

«Нынешний супруг знал о происхождении и назначении этих средств. Женщина неоднократно подчеркивала, что трогать их нельзя, однако во время ее отсутствия мужчина похитил деньги и уехал в Барнаул. Вернувшись с работы, хозяйка обнаружила пропажу, попыталась связаться с мужем, но после короткого разговора он перестал выходить на связь», — отметили в ведомстве.

После обращения в полицию сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что за время отсутствия он приобрел автомобиль Toyota Camry стоимостью свыше 1,4 млн рублей, а также потратил часть средств на продукты и алкоголь.

Правоохранители изъяли иномарку и около 800 тысяч рублей, которые мужчина не успел израсходовать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Расследование продолжается.

