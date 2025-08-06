Крупное ДТП с опрокидыванием бензовоза случилось на алтайской трассе

Разлива нефтепродуктов не произошло

Место ДТП / Фото: кадр из видео Barnaul 22

На трассе в Первомайском районе произошло серьезное ДТП с участием автоцистерны, перевозившей машинное масло, сообщил Telegram-канал "Барнаул 22". В ГУ МВД по региону заявили, что авария случилась около села Повалиха на участке дороги со стороны Новосибирска.

«Водитель бензовоза потерял контроль над управлением при объезде места другого ДТП, где ранее столкнулись несколько легковых автомобилей. В результате маневра автоцистерна перевернулась на проезжей части», – отметили в Госавтоинспекции.

На опубликованных кадрах с места происшествия видны поврежденные легковые автомобили и опрокинутая цистерна. К счастью, обошлось без пострадавших. В ведомстве подчеркнули, что опасного разлива нефтепродуктов не произошло – цистерна перевозила машинное масло, которое осталось в герметичной емкости.

Сотрудники ГАИ продолжают работать на месте происшествия, уточняя все обстоятельства случившегося. Движение на участке временно ограничено, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

