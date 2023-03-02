В Госдуме украинских диверсантов сравнили с "погружёнными под землю" террористами

Заказчиков нападения на брянские сёла предложили найти и жесточайшим образом наказать

02 марта 2023, 22:34, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: ЛДПР

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий сравнил украинских диверсантов, напавших на Брянскую область, с террористами Шамилем Басаевым и Салманом Радуевым. Об этом сообщил Telegram-канал фракции ЛДПР в ГД.

Напомним, 2 марта украинская диверсионная группа проникла в Брянскую область, обстреляла машину, убила водителя, ранила 10-летнего ребёнка и взяла в заложники несколько человек. По последним данным, число погибших мирных жителей выросло до двух.

Слуцкий отметил, что "украинские военные окончательно перешли к террористическим методам".

"Нападение на мирные сёла Любечане и Сушаны напоминает действия боевиков на Северном Кавказе в 1990-е: атаку на Будённовск, на Кизляр, на село Первомайское и другие теракты, а исполнителей приравнивает к таким международным террористам, как Басаев, Радуев, Исрапилов и иже с ними, кто давным-давно погружён на два метра под землю. Туда же дорога и их подражателям", – подчеркнул лидер ЛДПР.

Он также указал, что "террористы должны быть уничтожены, а заказчики – обнаружены и жесточайшим образом наказаны".

Ранее президент России Владимир Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области.