Десять тортов и вертолет. Директор "Лиги-Арт" раскрывает секреты звездных концертов

Узнали, что входит в райдер звезд и кто из знаменитостей приедет в Барнаул в ближайшее время

18 сентября 2025, 09:55, ИА Амител

Почему цены на билеты звезд такие высокие? Кто из артистов самый капризный и отчего в Барнаул не привозят Джей Ло? Об этом и многом другом рассказывает гость "Переговорки" на amic.ru Игорь Лаптев, директор концертно-театрального агентства "Лига-Арт", который вот уже 20 лет организует выступления знаменитостей не только в Барнауле, но и по всей Сибири и России. Игорь Лаптев также рассказал о том, как однажды его попросили привезти десять тортов. Выбрали один, а остальные пришлось выкинуть. Узнали также, кто из великих и известных в ближайшее время приедет в наш город.

Кто в "Переговорке"?



Игорь Лаптев – директор концертно-театрального агентства "Лига-Арт".

"Лига-Арт" – одно из крупных агентств по организации гастрольных туров российских и зарубежных артистов, а также антреприз и спектаклей в городах Урала, Сибири и Прибайкалья. Создано в 2006 году.

01:14 Больше ста. Сколько концертов за год организует "Лига-Арт" и в каких регионах России.

02:00 "Modern Talking (с англ. – "Современный разговор"), Томас Андерс, Крис Норман, Гоша Куценко". Как все начиналось и каких звезд привозили в Барнаул 20 лет назад?

03:46 "Зрители считали, что мы складываем деньги в какой-то банк". Об отмене концертов в период пандемии коронавируса и как с этим обстоит дело сейчас.

06:27 "Взял кредит, заложил квартиру. В итоге ни квартиры, ни концерта". О том, легко ли зарабатывать на выступлениях звезд?

07:29 "Предлагали машину с кроватью, микроавтобус, договорились с вертолетом". О том, как дважды в Барнауле отменялся концерт Любови Успенской.

08:05 Из чего складывается стоимость билетов?

08:38 "Наш человек". У кого самый сложный райдер? И немного о Филиппе Киркорове, слухах и реальных требованиях.

09:57 "Артисты как дети". Как Якубович в Барнауле пожелал "полетать" и устроил скандал в ресторане. Какой пароль к Wi-Fi потребовал Баста, и зачем его команде понадобилось десять тортов, из которых они выбрали один.

13:26 Правда ли, что концертным площадкам в Барнауле не хватает технического оснащения?

14:08 Какие площадки в Барнауле высоко котируются и почему у нас редко проводят концерты на стадионах?

15:56 "Там будет весь Барнаул". Кто из звезд приедет в наш город в ближайшее время. Список обширный: это и Холидей Бой, и практически весь состав актеров сериала "Универ", и Александр Цыпкин с новым спектаклем, а также Татьяна Буланова, Игорь Николаев, Анна Асти. В общем, смотрите видео – там Игорь Лаптев подробно рассказывает.

18:03 Пара слов о конкуренции в концертной сфере.

18:15 Что мешает привезти в Барнаул Джей Ло?

18:59 "Всегда хотел привезти 30 Seconds to Mars ("Тридцать секунд до Марса"), Джаред Лето". С кем из великих артистов хотел бы поработать Игорь Лаптев.