Алтайским музеям подарили два самолёта и вертолёт

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Территориальное управление Росимущества подарило музеям Рубцовска и Косихинского района Алтайского края два самолёта и вертолёт, сообщили на сайте ведомства.

«Косихинскому району передан транспортно-санитарный вертолёт Ми-2 с двойным управлением. Судно будет установлено в музее космонавтики на родине советского космонавта Германа Титова в селе Полковниково. Городу Рубцовску переданы учебно-тренировочный самолёт Як-52 и транспортно-десантный самолёт Ан-2, которые планируются к установке в мемориальном парке военно-патриотического клуба „Патриот“», — говорится в сообщении.

Экспонаты будут использоваться «для расширения экспозиций и привлечения новых посетителей», добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что алтайские власти отложили ремонт Краеведческого музея.