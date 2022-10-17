Алтайским музеям подарили два самолёта и вертолёт
Воздушные суда установят в музеях Косихинского района и Рубцовска
17 октября 2022, 09:32, Никита Черников
Фото: tu22.rosim.gov.ru
Территориальное управление Росимущества подарило музеям Рубцовска и Косихинского района Алтайского края два самолёта и вертолёт, сообщили на сайте ведомства.
«Косихинскому району передан транспортно-санитарный вертолёт Ми-2 с двойным управлением. Судно будет установлено в музее космонавтики на родине советского космонавта Германа Титова в селе Полковниково. Городу Рубцовску переданы учебно-тренировочный самолёт Як-52 и транспортно-десантный самолёт Ан-2, которые планируются к установке в мемориальном парке военно-патриотического клуба „Патриот“», — говорится в сообщении.
Экспонаты будут использоваться «для расширения экспозиций и привлечения новых посетителей», добавили в управлении.
Ранее сообщалось, что алтайские власти отложили ремонт Краеведческого музея.
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