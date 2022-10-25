Финал первого сезона «Дома дракона» стал самым популярным на HBO за три года
Серию в США посмотрели 9,3 миллиона раз за сутки
25 октября 2022, 20:10, Илья Звягинцев
Финальный эпизод первого сезона сериала «Дом дракона», который является приквелом «Игры престолов», стал самым популярным в США на сервисе HBO за три года.
За сутки в США последнюю серию сезона посмотрели 9,3 млн человек.
Предыдущий рекорд по просмотрам принадлежал последней серии сериала «Игра престолов», которую за сутки посмотрели свыше 19 млн человек.
Отметим, что уже известно о продлении «Дома дракона» на второй сезон.
Ранее автор серии книг «Песнь льда и пламени», которая стала литературной основой для сериала «Игра престолов», Джордж Мартин рассказал о том, сколько сезонов должен длиться его приквел «Дом Дракона».
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