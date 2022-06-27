Лариса Долина на Алтае воспользовалась деревенским умывальником и выпила за поэта

Звезда приезжала на Алтай, чтобы принять участие в фестивале Роберта Рождественского, который прошёл в родном селе поэта 25 июня. На своей странице в ВК Лариса Долина выложила несколько видеороликов фестивального закулисья.

Вместе с дочерью поэта, Екатериной, и своим коллегой по цеху Александром Розенбаумом Долина посетила мемориальный музей Роберта Рождественского, где непринуждённо пообщалась с гостями фестиваля.

Также Лариса Александровна продемонстрировала походные условия на концерте, где ей пришлось помыть руки из умывальника, прибитого прямо на берёзу. Но звезда легко справилась с таким девайсом, пошутив: «Вот так вот, а вы думали». Видно, что за долгую гастрольную жизнь популярная певица научилась многому.

На Алтае Ларисе Долиной очень понравилось. Об этом она даже записала отдельный ролик на обрыве, в котором сказала, что у нас красивый и благодатный край, а публика просто потрясающая: «Всё видит, всё понимает, надо просто было видеть глаза».

«Музей, памятник и подаренные нам — Кате Рождественской, Саше Розенбауму и мне — маленькие, великолепно сделанные бюсты с изображением Рождественского. Концерт прямо в Яру, среди высоченных берёз и очень тёплой зрительской аудитории! Спасибо Кате и организаторам за возможность быть причастной к такому знаковому событию! Спасибо жителям Алтая — необыкновенного края — это просто кузница талантов», — написала звезда в одном из своих постов с Алтая.

И призналась в огромной любви к творчеству уроженца нашего края Роберта Рождественского, за которого она подняла тост на банкете. В этом тосте Лариса Долина назвала нашего земляка «величайшим поэтом всех времен и народов, который писал сердцем».

В репертуаре певицы есть две песни на стихи Роберта Рождественского — «Благодарю тебя» и «Желаю вам». Обе она исполнила со сцены для всех собравшихся отметить 90-летие поэта.