Умер актёр из сериала «Глухарь» Владимир Таныгин

Скончался актёр, Заслуженный артист России Владимир Таныгин. Ему было 72 года.

Об этом сообщили в Вологодском драматическом театре, где работал артист. Причину смерти Таныгина не уточнили.

Актёр известен по ролям в сериале «Глухарь» и мини-сериале «Случай в аэропорту», также играл во множестве театральных постановок.

Ранее сообщалось о смерти автора мультфильмов про Простоквашино Владимира Вышегородцева. У 72-летнего мультипликатора случился сердечный приступ.