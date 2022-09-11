Умер актёр из сериала «Глухарь» Владимир Таныгин
Артист ушёл из жизни на 73-м году жизни
11 сентября 2022, 12:45, Никита Черников
Скончался актёр, Заслуженный артист России Владимир Таныгин. Ему было 72 года.
Об этом сообщили в Вологодском драматическом театре, где работал артист. Причину смерти Таныгина не уточнили.
Актёр известен по ролям в сериале «Глухарь» и мини-сериале «Случай в аэропорту», также играл во множестве театральных постановок.
Ранее сообщалось о смерти автора мультфильмов про Простоквашино Владимира Вышегородцева. У 72-летнего мультипликатора случился сердечный приступ.
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