Умерла актриса Зинаида Кириенко

В возрасте 88 лет скончалась народная артистка России Зинаида Кириенко, сообщает Readovka.

10 февраля Кириенко госпитализировали, врачи диагностировали у актрисы острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт. Она была частично парализована. Состояние усложнялось на фоне онкозаболевания и выявленного коронавируса.

Первую роль в кино Кириенко сыграла ещё на первом курсе ВГИКа в новелле «Надежда», поставленной её учителем Сергеем Герасимовым. Окончила вуз в 1958 году, после чего стала актрисой Московского драматического театра на Малой Бронной, позже — Театра-студии киноактёра. Наибольшую популярность и любовь зрителей актрисе принесли её работы в кино — Кириенко сыграла в картинах «Тихий Дон», «Судьба человека», «Любовь земная», «Судьба» и других.

Ранее на 41-м году жизни скончалась российская актриса Евгения Брик. В последнее время она боролась с тяжёлой болезнью, но Брик не хотела, чтобы кто-то об этом знал.