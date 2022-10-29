В Минкультуры опровергли информацию о разработке законопроекта о лишении артистов званий

В Минкультуры опровергли информацию о разработке законопроекта, который позволит лишать артистов званий, ранее им присвоенных. Об этом сообщает телеграм-канал РВНП.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Минкультуры работают над законопроектом о лишении званий тех артистов, которые уехали из России и критикуют СВО.

Сообщалось, что одной из рассматриваемых санкций является лишение гражданства, но проект пока только обсуждается в министерстве.

В Минкульте заявили о том, что никаких подобных законопроектов ведомство в данный момент не разрабатывает.