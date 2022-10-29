В Минкультуры опровергли информацию о разработке законопроекта о лишении артистов званий
Разработка такого законопроекта, по утверждению министерства, не ведётся
29 октября 2022, 20:30, Илья Звягинцев
В Минкультуры опровергли информацию о разработке законопроекта, который позволит лишать артистов званий, ранее им присвоенных. Об этом сообщает телеграм-канал РВНП.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Минкультуры работают над законопроектом о лишении званий тех артистов, которые уехали из России и критикуют СВО.
Сообщалось, что одной из рассматриваемых санкций является лишение гражданства, но проект пока только обсуждается в министерстве.
В Минкульте заявили о том, что никаких подобных законопроектов ведомство в данный момент не разрабатывает.
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