Курс доллара подскочил выше 87 рублей впервые с 11 апреля
Это может быть связано с ключевой ставкой Центробанка
10 сентября 2025, 15:44, ИА Амител
Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru
Курс доллара на Московской бирже 10 сентября превысил отметку 87 рублей впервые с 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Telegram-канал Shot.
Эксперты связывают рост с действием ключевой ставки Центробанка, которая была снижена до уровня 18%. Это ослабило давление на спрос под импорт, а также привело к вероятному сокращению объемов продажи валюты со стороны экспортеров.
Ранее экономист и директор Института экономики РАН Михаил Головнин заявил, что после введения цифрового рубля в России исчезнет анонимность наличных денег.
17:30:19 10-09-2025
Откуда у вас 87?
На разных площадках от 82 до 85.