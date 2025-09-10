Курс доллара подскочил выше 87 рублей впервые с 11 апреля

Это может быть связано с ключевой ставкой Центробанка

10 сентября 2025, 15:44, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

Курс доллара на Московской бирже 10 сентября превысил отметку 87 рублей впервые с 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Telegram-канал Shot.

Эксперты связывают рост с действием ключевой ставки Центробанка, которая была снижена до уровня 18%. Это ослабило давление на спрос под импорт, а также привело к вероятному сокращению объемов продажи валюты со стороны экспортеров.

Ранее экономист и директор Института экономики РАН Михаил Головнин заявил, что после введения цифрового рубля в России исчезнет анонимность наличных денег.