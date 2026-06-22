Динамика цен будет зависеть от погодных условий, урожайности и логистических издержек

22 июня 2026, 15:48, ИА Амител

Продукты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Летом в России не только фрукты, овощи и ягоды становятся дешевле. Финансовый эксперт сервиса "Пакет" от X5 Ольга Матвеева рассказала Life.ru, что снижение цен охватывает и другие популярные категории товаров.

«Одним из таких примеров является молочная продукция. В летний период животные больше времени проводят на пастбищах, сельскохозяйственные предприятия экономят на кормах, и часть затрат на содержание скота уменьшается. В итоге летом можно наблюдать снижение цен на молоко, кефир, ряженку, творог и другие молочные изделия. Обычно это происходит к середине лета, когда на прилавках появляется продукция, произведенная в текущем сезоне», — добавила она.

Матвеева также отметила влияние сезонности на стоимость яиц. После Пасхи, когда потребление яиц резко возрастает, рынок постепенно стабилизируется. Предложение яиц увеличивается за счет мелких хозяйств и частных производителей, что способствует понижению цен.

Эксперт добавила, что летом хлеб и хлебобулочные изделия становятся доступнее. На рынок поступает новый урожай зерновых, растет объем сырья для муки, и в магазинах часто проходят акции на эти товары. Аналогичная ситуация наблюдается и с замороженными продуктами. С увеличением интереса к свежим овощам и фруктам часть замороженных товаров теряет популярность, что позволяет производителям и торговым сетям устраивать дополнительные скидки.

«Интересно, что летом можно заметить снижение цен на мороженое. В это время года производители выпускают больше продукции, и конкуренция между брендами и торговыми сетями приводит к множеству акций и специальных предложений», — отметила Матвеева.

По мнению специалиста, летом также выгодно покупать товары для отдыха на природе. После майских праздников спрос на уголь, средства для розжига, одноразовую посуду и другие сопутствующие товары снижается, а запасы в магазинах остаются. В середине сезона эти товары часто продаются со скидками, их длительный срок хранения позволяет приобретать их заранее.