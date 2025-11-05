Ломаются в автосалоне. У новой "Нивы" потек антифриз прямо в дилерском центре

На кадрах видно, как из-под днища машины капает розовая жидкость

05 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

В одном из автосалонов произошел курьезный инцидент с новой "Нивой". У автомобиля, который успел проехать всего 30 километров, потек антифриз. Видео с места происшествия распространили в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал "Банки, деньги, два офшора".

Автор ролика комментирует происходящее фразой: «Нива, пожалуйста, скажи, что мне показалось. Скажи, что это не твое».

По предварительным данным, автомобиль находился в дилерском центре в момент появления течи. Представители автосалона и производителя ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ прекратил выпуск седана Lada Aura из-за низкого спроса. Производство было остановлено еще в июле 2025 года, а к конвейеру модель так и не вернулась. При этом дилеры отмечали жалобы на качество: шум в салоне, сбои электроники, дефекты тормозной системы, неисправности вариатора, а также высокую цену – от 2,6 миллиона рублей даже без климат-контроля.