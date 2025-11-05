Ломаются в автосалоне. У новой "Нивы" потек антифриз прямо в дилерском центре
На кадрах видно, как из-под днища машины капает розовая жидкость
05 ноября 2025, 21:00, ИА Амител
В одном из автосалонов произошел курьезный инцидент с новой "Нивой". У автомобиля, который успел проехать всего 30 километров, потек антифриз. Видео с места происшествия распространили в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал "Банки, деньги, два офшора".
Автор ролика комментирует происходящее фразой: «Нива, пожалуйста, скажи, что мне показалось. Скажи, что это не твое».
По предварительным данным, автомобиль находился в дилерском центре в момент появления течи. Представители автосалона и производителя ситуацию пока не комментировали.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ прекратил выпуск седана Lada Aura из-за низкого спроса. Производство было остановлено еще в июле 2025 года, а к конвейеру модель так и не вернулась. При этом дилеры отмечали жалобы на качество: шум в салоне, сбои электроники, дефекты тормозной системы, неисправности вариатора, а также высокую цену – от 2,6 миллиона рублей даже без климат-контроля.
21:42:34 05-11-2025
Почем ведерко?
21:45:45 05-11-2025
ваш выход толмачи и лакировщики
мужик, наверное инагент, экстремист или подпиндосовик на содержании госдепа?)))
22:16:14 05-11-2025
Хомут подтяни.
05:55:48 06-11-2025
Владимир (22:16:14 05-11-2025) Хомут подтяни.... или доливали и мимо налили.
09:32:33 06-11-2025
Владимир (22:16:14 05-11-2025) Хомут подтяни.... В СССР было поверье, если грузовик или трактор собранный в конце месяца, то надо было до рамы разобрать, а потом по человечески собрать. Видно Ниву смастерили в конце месяца, вот и потекли месячные.
22:55:02 05-11-2025
"Курьёзный" случай? Это катастрофа в автомобильной промышленности,хотя это и не новость.
05:15:08 06-11-2025
Гость (22:55:02 05-11-2025) "Курьёзный" случай? Это катастрофа в автомобильной промышлен...
И не только в автомобильной. И не только в промышлености. Восторженными вскукареками все дыры не заткнуть. И разруху полную не прикрыть.
23:59:55 05-11-2025
Грустно.
00:13:29 06-11-2025
надо утильсбор поднять еще раз в 10. тогда точно все будет чико-бомбони
06:23:57 06-11-2025
Гость (00:13:29 06-11-2025) надо утильсбор поднять еще раз в 10. тогда точно все будет ч... Не удивлён, дивиз "И так сойдёт", не истребим на автовазе многие годы десятилетия. Руководство только плачет перед правительством, какие они бедные и их надо спасать.
09:28:25 06-11-2025
Чудотворная Нива замироточила, теперь надо всем миром целовать ее.
10:46:56 06-11-2025
разбирал как то у японки праворульной 1990х годов выпуска дверцу у тоеты. Там внутрях на каждой детали роспись сборщика стоит и дата время сборки когда он ставил деталь.
Так вот может это внедрить? И наказания за брак ввести?
11:10:11 06-11-2025
майор (10:46:56 06-11-2025) разбирал как то у японки праворульной 1990х годов выпуска дв... на наших заводах это давно введеною
13:19:01 06-11-2025
майор (10:46:56 06-11-2025) разбирал как то у японки праворульной 1990х годов выпуска дв...
спец ОТК свой парень - он меня прикроет, а я его потом
14:05:02 06-11-2025
майор (10:46:56 06-11-2025) разбирал как то у японки праворульной 1990х годов выпуска дв... майор, сколько живешь на белом свете? Все не можешь понять истину, сказанную сантехником - здесь система сгнила полностью, ее надо тоже менять полностью, а то будет потоп.
14:08:55 06-11-2025
майор (10:46:56 06-11-2025) разбирал как то у японки праворульной 1990х годов выпуска дв... На моей тоёте японской сборки вообще японский император расписывался, иероглифами "за качество отвечаю".