Льва, напавшего на владельца сафари-парка "Тайган", отправят в другой зоопарк

Хищника перевезут туда для размножения

Лев / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка "Тайган", могут отправить в другой зоопарк для размножения, об этом в беседе с РИА Новости сообщил сам пострадавший – Олег Зубков.

В настоящее время хищник содержится в вольере с другими львами без права длительных прогулок. Владелец парка подчеркнул, что не держит зла на животное.

«Лев вел себя как хищник, он ни в чем не виноват. По законам природы он действовал абсолютно правильно», – отметил Зубков.

Инцидент произошел 22 июня – лев нанес владельцу парка серьезные травмы, после чего Зубкову потребовалась срочная операция сначала в крымской больнице, затем в медицинском учреждении Краснодара.

Как позже выяснилось, причиной нападения стал резкий звук захлопнувшейся двери, который спровоцировал хищника. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда.

"Тайган" считается крупнейшим в Европе частным парком львов, где содержится около 60 особей, включая редких белых львов, а также более 100 тигров и других животных.

