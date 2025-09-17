Мальчик-рыбка с пересыхающей кожей стал первоклассником в Новосибирске

Восьмилетний Никита с рождения страдает редким синдромом Нетертона

17 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Мальчик-рыбка из Новосибирска / Фото предоставлено для "КП-Новосибирск" семьей Переходченко, телеграм-канал «Семья для Никиты»

Восьмилетний Никита из Новосибирска, которого из-за редкого синдрома Нетертона называют "мальчиком-рыбкой", впервые пошел в школу. С рождения он страдает тяжелым заболеванием, из-за которого кожа пересыхает, трескается и слезает, причиняя боль и дискомфорт.

По информации "КП-Новосибирск", родная мать и родственники отказались от мальчика, и первые годы он провел в доме малютки и интернате для детей с инвалидностью. Все изменилось два года назад, когда Никиту усыновили супруги Андрей и Оксана Переходченко из Ростова, воспитывающие пятерых детей и уже имеющие опыт ухода за ребенком с тяжелым диагнозом.

Новая семья стала для мальчика переломным моментом. Благодаря вниманию родителей и поддержке благотворительных фондов он научился ходить без ходунков, стал более самостоятельным, начал помогать по дому.

«За год он превратился из "гадкого утенка" в прекрасного лебедя. Сегодня он все делает сам и получает от этого удовольствие», – рассказывает отец.

Волонтеры обеспечивали ребенка лекарствами и специальной косметикой, старшие братья и сестры учили читать и считать, готовили к школе.

2 сентября Никита впервые сел за парту в общеобразовательной школе. Он с жадностью впитывает знания, с удовольствием делает уроки и радуется каждому дню. В интернате, говорят родители, у мальчика не было ни возможности учиться, ни условий для развития. Теперь же у него есть семья, поддержка и шанс на полноценное детство.

«Я был ничейный, а теперь ваш», – признался Никита, когда оказался дома.

Его история стала символом того, как любовь и забота способны менять жизнь даже в самых сложных обстоятельствах.