Маргарита Симоньян назвала человека, который первым узнал о ее онкозаболевании

"Хотите прикол? У меня еще и рак" — именно так главред RT призналась в серьезном заболевании

23 марта 2026, 14:47, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: скриншот из выпуска программы "Ч.Т.Д."

О диагнозе "рак груди" у Маргариты Симоньян первым узнал Алексей Громов — первый заместитель руководителя Администрации президента России. Об этом главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" рассказала в интервью Борису Корчевникову.

Симоньян отметила, что много лет тесно сотрудничает с Алексеем Громовым, и именно ему она позвонила, чтобы сообщить новость, сопроводив ее неожиданной фразой:

«Хотите прикол? У меня еще и рак».

По словам главреда RT, она рассмеялась от абсурдности ситуации, а сам Громов впоследствии не раз вспоминал этот звонок.

Следующим о болезни узнал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Он связал диагноз с выходом книги Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра". Журналистка передала слова митрополита:

«Это тебе враг мстит за то, что ты покусилась на антихриста. Ты же вывела антихриста».

Тихон пояснил, что имеет в виду образ из ее произведения, и добавил, что враг такого просто так не оставляет. После разговоров с Громовым и владыкой Тихоном Симоньян собрала близких — маму, сестер и подруг — и объявила им о своем диагнозе.

«Сказала, что вот так и так, будем бороться, насколько Господь даст сил», — вспоминает она.

Публично о своей онкологической болезни главред RT заявила 7 сентября 2025 года в эфире программы Владимира Соловьева. В настоящее время Маргарита Симоньян проходит курс химиотерапии.

Кроме того, Симоньян сообщила, что к годовщине смерти Тиграна Кеосаяна, которая приходится на сентябрь 2026 года, планирует выпустить роман о его жизни под названием "Не первая любовь. Исповедь горя и радости".