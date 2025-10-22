В Госдуме предложили ввести ипотеку под 4–6% для врачей и учителей
Льготные условия будут действовать при условии работы на предприятии не менее пяти лет
22 октября 2025, 21:15, ИА Амител
Депутаты Госдумы выступили с инициативой введения льготной ипотеки для работников ключевых отраслей промышленности, сообщает "Газета.ру".
В письме заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ Александра Аксененко на имя министра финансов Антона Силуанова предлагается установить ставку по ипотечным кредитам для этой категории граждан в диапазоне от 4 до 6% годовых.
Согласно предложению, программа должна охватить работников таких секторов экономики, как: машиностроение и судостроение, энергетика и транспорт, информационные технологии, наука и образование, здравоохранение и сельское хозяйство.
Особые условия предлагается предусмотреть для молодых специалистов, которые пришли на предприятия после окончания вузов. Для работников в сельской местности и малых городах ставка может быть снижена до 4% годовых. Льготные условия будут действовать при условии работы на предприятии не менее пяти лет.
«Сейчас в ряде регионов России квартирами обеспечены не все: около 13% семей живут в арендованных квартирах, примерно 7% – в стесненных условиях (менее 10 кв. м на человека). Высокие цены и ипотечные ставки – главная причина, почему люди не могут купить жилье», – отмечается в обращении.
Предлагаемые меры, по мнению авторов инициативы, помогут удержать квалифицированные кадры в промышленности, снизить социальную напряженность и повысить мотивацию работников.
Ранее сообщалось, что "Сибирская ипотека" может появиться в России по примеру "Дальневосточной". Идея дифференцированной ставки по ипотеке впервые прозвучала в Совете Федерации еще в 2021 году.
21:53:44 22-10-2025
Без первоначального взноса и по 20тр в месяц?
22:21:25 22-10-2025
Гость (21:53:44 22-10-2025) Без первоначального взноса и по 20тр в месяц?... Банкиры удавятся но не дадут. В убыток что ли себе работать будут? Тогда пчелы попрут против меда...
09:22:44 23-10-2025
Гость (22:21:25 22-10-2025) Банкиры удавятся но не дадут. В убыток что ли себе работать ... я про то, что это очень хорошо продуманая льгота, которой целевая аудитория воспользоваться, практически, не сможет
22:30:48 22-10-2025
А застойные коммунисты без величия просто так квартиры раздавали врачам и учителям. Наверное, потому что госдумы у них не было, чтобы ипотеку навесить на трудящихся.
22:39:54 22-10-2025
Вот никак зп нормальную дать низзя.
05:52:48 23-10-2025
Почему такая стратегическая отрасль как охранник всегда "пролетает" над всякими льготами? И зарплата уже меньше чем у дворников и уборщиков.
10:08:51 23-10-2025
Гость (05:52:48 23-10-2025) Почему такая стратегическая отрасль как охранник всегда "про... Не там вы работаете охранником.Я на севере работаю за 306 тысяч в месяц.На пенсию раньше на пять лет.Получаю премию на день нефтяника.Билеты на самолёт оплачивают.Комнату в гостинице дают.Кормят в столовой за копейки.В Барнауле цены неадекватные на жильё,зарплат таких нет.В Тюмени и дешевле и шаг шагнул нашёл работу за 60-80 тысяч.Кризис начнется застройщики на ноль умножается и тысячи квартир перетекут банкирам.Гореипотечники переедут на улицу.
09:47:37 23-10-2025
А что врачи и учителя какие-то особенные чтоли?
Сантехники, водители и рабочие это второй сорт и им по 4-6% ипотека не положена?
ХВАТИТ ЭТИХ ЛЬГОТНИКОВ ПЛОДИТЬ!