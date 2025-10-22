В Госдуме предложили ввести ипотеку под 4–6% для врачей и учителей

Льготные условия будут действовать при условии работы на предприятии не менее пяти лет

22 октября 2025, 21:15, ИА Амител

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Госдумы выступили с инициативой введения льготной ипотеки для работников ключевых отраслей промышленности, сообщает "Газета.ру".

В письме заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ Александра Аксененко на имя министра финансов Антона Силуанова предлагается установить ставку по ипотечным кредитам для этой категории граждан в диапазоне от 4 до 6% годовых.

Согласно предложению, программа должна охватить работников таких секторов экономики, как: машиностроение и судостроение, энергетика и транспорт, информационные технологии, наука и образование, здравоохранение и сельское хозяйство.

Особые условия предлагается предусмотреть для молодых специалистов, которые пришли на предприятия после окончания вузов. Для работников в сельской местности и малых городах ставка может быть снижена до 4% годовых. Льготные условия будут действовать при условии работы на предприятии не менее пяти лет.

«Сейчас в ряде регионов России квартирами обеспечены не все: около 13% семей живут в арендованных квартирах, примерно 7% – в стесненных условиях (менее 10 кв. м на человека). Высокие цены и ипотечные ставки – главная причина, почему люди не могут купить жилье», – отмечается в обращении.

Предлагаемые меры, по мнению авторов инициативы, помогут удержать квалифицированные кадры в промышленности, снизить социальную напряженность и повысить мотивацию работников.

Ранее сообщалось, что "Сибирская ипотека" может появиться в России по примеру "Дальневосточной". Идея дифференцированной ставки по ипотеке впервые прозвучала в Совете Федерации еще в 2021 году.