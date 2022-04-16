157 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 157 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 264 752 человек, сообщает региональный оперштаб.

Выздоровели за весь период 252 299 пациентов, в том числе 698 — за последние сутки.

Скончались ещё трое заражённых. Всего в регионе зарегистрировали 10 135 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 124 человека, из них 48 — на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 254 койки.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов не исключил шестой волны COVID-19 в регионе. Он также сообщил, что пока речи об отмене масочного режима не идёт.

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