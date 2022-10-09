Доктор Мясников рассказал об опасном свойстве белокочанной капусты

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, какие полезные и вредные свойства есть у белокочанной капусты.

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Мясников рассказал, что капуста способна ухудшить работы щитовидной железы.

«Если человек употребляет сою и капусту, а у него при этом аутоиммунный тиреоидит и он употребляет гормоны, можно тем самым ухудшить ситуацию», — отметил медик.

При этом он добавил, что белокочанная капуста богата витамином C, который замедляет процесс старения кожи.