Такой день. Ливень, смывающий людей, и спасение грибника на болоте

Главные новости Алтайского края 30 июля

30 июля 2022, 23:38, Илья Звягинцев

В Барнауле ребёнка едва не утащило под колёса автомобиля течением, образовавшимся после дождя.

Инцидент произошёл на пересечении улиц Попова и Сергея Семёнова. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как ребёнок переходит дорогу, но в какой-то момент течение начинает сносить его с пешеходного перехода.

Чудом девочка не попала под проезжающие мимо машины, но течением её понесло дальше. Пешеходу помогли трое молодых людей.

«Ждите через 30 лет». Алтайский политик Щукин женился на жене и готов это сделать снова

«Ждите через 30 лет». Алтайский политик Щукин женился на жене и готов это сделать снова

Поисковики алтайского отделения отряда «Лиза Алерт» рассказали историю спасения пропавшего 78-летнего грибника.

«Лес и очень много болотистых мест. И самое плохое, что совсем нет связи. Заявка на поиск поступила в 10 часов, в 12 уже развернули штаб», — обозначили природные условия поисковики.

Отмечается, что на момент получения сообщения грибник не появлялся дома уже 20 часов.

41 человек погиб на водоемах Алтайского края с начала года

41 человек погиб на водоемах Алтайского края с начала года

Известный магазин «Дом обоев», расположенный на улице Льва Толстого, выставили на продажу в Барнауле.

«Помещение после капитального ремонта, находится в самом центре исторического места города Барнаула», — рассказывает автор сообщения.

Отмечается, что здание можно использовать под магазин, кафе или гостиницу.

Движение транспорта ограничат на двух улицах Барнаула

Движение транспорта ограничат на двух улицах Барнаула

Комментарии
    Новости партнеров