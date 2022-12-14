В Бийске подскочила заболеваемость свиным гриппом. Болеют как взрослые, так и младенцы
Врачи считают, что число заражённых будет расти в ближайшие шесть-восемь недель
В Бийске быстро растёт число заболевших свиным гриппом H1N1, при этом с первыми больными врачи столкнулись буквально неделю назад, пишет «Бийский рабочий».
Медики уверены, что число заражённых будет расти в ближайшие шесть-восемь недель. В ряде случаев болезнь сопровождается осложнениями.
«60% осложнений — это бронхиты, пневмонии, синуситы. И в этот подъём заболеваемости регистрируем, что вирус поражает детей грудного возраста, младших школьников и взрослых. Пока активный подъём идёт среди детского населения», — сообщила заведующая инфекционным отделением ЦГБ Бийска Лариса Фоминская.
Врач добавила, что если бы большая часть населения привилась от гриппа, то роста заболевания можно было бы избежать. По её словам, из всех обратившихся в отделения никто не было привит. «Все болеют достаточно тяжело, но и сам грипп никогда не был лёгким», — добавила специалист.
Помимо свиного гриппа, в наукограде фиксируют и смешанную инфекцию, при которой к высокой температуре добавляется интоксикация — резкие боли в глазах и лихорадка в течение длительного времени, рассказали изданию в детской горбольнице.
Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что в регионе из-за подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ стали вызывать скорую помощь чаще, чем в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Эпидпорог в регионе сейчас превышен в два раза, при этом больше стали болеть взрослые.