В Бийске подскочила заболеваемость свиным гриппом. Болеют как взрослые, так и младенцы

В Бийске быстро растёт число заболевших свиным гриппом H1N1, при этом с первыми больными врачи столкнулись буквально неделю назад, пишет «Бийский рабочий».

Медики уверены, что число заражённых будет расти в ближайшие шесть-восемь недель. В ряде случаев болезнь сопровождается осложнениями.

«60% осложнений — это бронхиты, пневмонии, синуситы. И в этот подъём заболеваемости регистрируем, что вирус поражает детей грудного возраста, младших школьников и взрослых. Пока активный подъём идёт среди детского населения», — сообщила заведующая инфекционным отделением ЦГБ Бийска Лариса Фоминская.

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Врач добавила, что если бы большая часть населения привилась от гриппа, то роста заболевания можно было бы избежать. По её словам, из всех обратившихся в отделения никто не было привит. «Все болеют достаточно тяжело, но и сам грипп никогда не был лёгким», — добавила специалист.

Помимо свиного гриппа, в наукограде фиксируют и смешанную инфекцию, при которой к высокой температуре добавляется интоксикация — резкие боли в глазах и лихорадка в течение длительного времени, рассказали изданию в детской горбольнице.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что в регионе из-за подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ стали вызывать скорую помощь чаще, чем в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Эпидпорог в регионе сейчас превышен в два раза, при этом больше стали болеть взрослые.