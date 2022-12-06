В Минздраве призвали не пытаться самостоятельно диагностировать у себя грипп, ковид или ОРВИ

Пациенту довольно сложно различить, заболел он гриппом, ковидом или ОРВИ, а потому не нужно пытаться самостоятельно определить своё заболевание по симптомам. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По его словам, вместо этого нужно наблюдать за своим состоянием, и в случае его ухудшения нужно обязательно обратиться к врачу.

Ранее в комздраве Петербурга рассказали, что грипп имеет острое начало, в то время как у ковида болезнь даёт о себе знать постепенно.