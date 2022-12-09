Год кролика

Во Франции презервативы будут бесплатными для молодёжи

Мера начнёт действовать со следующего года

9 декабря 2022, 10:32, Никита Черников

Французам в возрасте от 18 до 25 лет с 2023 года начнут раздавать бесплатные презервативы, сообщил президент Эммануэль Макрон. Его слова передаёт «360».

«Такая вот маленькая профилактическая революция», — сказал французский лидер во время рабочей поездки в Пуатье.

Также молодёжи будет доступно бесплатное обследование без рецепта на ИППП, за исключением ВИЧ, добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае женщины стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией.

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