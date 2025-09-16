Медведи сопроводили членов избиркома в Кемеровской области. Видео
Косолапые пробежались перед машиной
16 сентября 2025, 14:15, ИА Амител
В Кемеровской области члены избирательной комиссии неожиданно оказались в сопровождении диких животных. Об этом сообщили в избиркоме Кузбасса.
По дороге в одну из деревень Таштагольского округа их машину "проводили" медвежата – несколько косолапых пробежали прямо перед автомобилем.
«Торопитесь, как мишки, на свой избирательный участок и не забывайте с собой паспорт. Мы вас очень ждем!» – отметили в комиссии 14 сентября.
К счастью, встреча обошлась без происшествий. Видео с необычным эскортом уже разошлось по соцсетям.
Ранее на берегу реки в Турочакском районе заметили необычную картину – сразу около десятка медведей устроили себе ужин.
16:16:17 16-09-2025
Пасечник с Усть-Калманского района рассказал, что к нему на пасеку в горах приходят медведи. 100 лет не было там медведей.
22:33:49 16-09-2025
Гость (16:16:17 16-09-2025) Пасечник с Усть-Калманского района рассказал, что к нему на ... Ваш пасечник бессмертный горец, однако.