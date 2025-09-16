Медведи сопроводили членов избиркома в Кемеровской области. Видео

Косолапые пробежались перед машиной

16 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

В Кемеровской области члены избирательной комиссии неожиданно оказались в сопровождении диких животных. Об этом сообщили в избиркоме Кузбасса.

По дороге в одну из деревень Таштагольского округа их машину "проводили" медвежата – несколько косолапых пробежали прямо перед автомобилем.

«Торопитесь, как мишки, на свой избирательный участок и не забывайте с собой паспорт. Мы вас очень ждем!» – отметили в комиссии 14 сентября.

К счастью, встреча обошлась без происшествий. Видео с необычным эскортом уже разошлось по соцсетям.

Ранее на берегу реки в Турочакском районе заметили необычную картину – сразу около десятка медведей устроили себе ужин.