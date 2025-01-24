МегаФон и "Бюро 1440" запускают спутниковый интернет нового поколения

Абоненты оператора из Алтайского края получат доступ к высокоскоростной связи без задержек

24 января 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ7M7Y4

Специалист аэрокосмической компании / Фото: пресс-служба "Бюро1440"

МегаФон и российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440", входящая в состав "ИКС Холдинг" и создающая низкоорбитальную спутниковую группировку, подписали соглашение о предоставлении услуг высокоскоростной передачи данных. Благодаря чему оператор сможет обеспечить пользователям доступ к спутниковому интернету нового поколения.

На первом этапе планируют подключить 500 станций. Систему спутниковой связи "Бюро 1440" на базе низкоорбитальных спутников будут в первую очередь использовать там, куда сложно или невыгодно прокладывать волоконно-оптические линии. Эти станции пока работают через сигнал с геостационарных спутников. Низкая орбита позволит повысить скорость передачи данных и сократить задержки.

Партнерство поможет МегаФону обеспечить стабильную LTE*-связь даже в самых отдаленных уголках России.

Соглашение предусматривает не только расширение зоны покрытия, но обмен технологиями. МегаФон стал стратегическим партнером "Бюро 1440" с момента запуска спутникового проекта в 2020 году.

"МегаФон является лидером по покрытию сети, и постоянное техническое развитие – ключевой приоритет в нашей деятельности. Мы расширяем зону LTE покрытия, обустраивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных районах страны, где прокладка ВОЛС затруднена. Работы требуют комплексного подхода, включающего в том числе использование спутниковой связи", – отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.По его словам, взаимодействие с "Бюро 1440" укрепит позиции оператора благодаря предоставлению высококачественных услуг на тех территориях, где ранее это было невозможно.

Сотрудничество с МегаФоном – важный этап в развитии компании, отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов. Благодаря чему клиенты МегаФона получат доступ к спутниковому интернету нового поколения.

Это откроет больше возможностей для бизнеса и населения, а жители отдаленных регионов смогут воспользоваться различными онлайн-сервисами, видео-конференц-связью, телемедициной и образованием онлайн.

"Бюро 1440" работает над созданием системы широкополосной передачи данных на основе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки. В 2023 году в рамках миссии "Рассвет-1" были запущены первые три спутника, успешно прошедшие летные испытания. В мае 2024 года состоялся запуск трех аппаратов миссии "Рассвет-2", где прошли испытания устройств спутниковой связи, включая лазерные терминалы собственной разработки и оборудование стандарта 5G NTN.

*LTE ("ЭлТиИ")

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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