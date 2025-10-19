Ведомство опровергло информацию о том, что отсрочка коснется только тех, кто оплатил сбор до 12 сентября 2025 года

19 октября 2025, 09:30, ИА Амител

Шины на автомобиле / Фото: amic.ru

Минпромторг России разъяснил, кто не пострадает от новых правил расчета утильсбора на автомобили. В министерстве подчеркнули, что изменения "не затронут именно тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы", сообщает РИА Новости.

Ведомство опровергло информацию о том, что отсрочка коснется только тех, кто оплатил сбор до 12 сентября 2025 года. В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта.

Ранее глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой об отсрочке из-за проблем с доставкой уже оплаченных автомобилей. Во вторник вице-премьер поручил Минпромторгу отложить нововведения на месяц.

Проект, подготовленный Минпромторгом в сентябре, предполагает:

формирование базовой ставки утильсбора по типу и объему двигателя;

учет мощности двигателя через коэффициент с прогрессивной шкалой;

сохранение льготного коэффициента для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 л.с. для личного пользования.

На данный момент физические лица платят:

3,4 тысячи рублей – за автомобили возрастом до трех лет с объемом двигателя до трех литров;

5,2 тысячи рублей – за автомобили старше трех лет.

Первоначально новые правила планировалось ввести с 1 ноября.

Ранее мы рассказывали, к чему может привести повышение утильсбора с 1 ноября 2025 года. Цены на некоторые детали могут вырасти. Не исключено, что "расходники" подорожают на 20%, а цена более редких запчастей увеличится в два раза.