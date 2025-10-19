Минпромторг: новые правила утильсбора не затронут импортеров, уже оплативших его
Ведомство опровергло информацию о том, что отсрочка коснется только тех, кто оплатил сбор до 12 сентября 2025 года
19 октября 2025, 09:30, ИА Амител
Минпромторг России разъяснил, кто не пострадает от новых правил расчета утильсбора на автомобили. В министерстве подчеркнули, что изменения "не затронут именно тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы", сообщает РИА Новости.
Ведомство опровергло информацию о том, что отсрочка коснется только тех, кто оплатил сбор до 12 сентября 2025 года. В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта.
Ранее глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой об отсрочке из-за проблем с доставкой уже оплаченных автомобилей. Во вторник вице-премьер поручил Минпромторгу отложить нововведения на месяц.
Проект, подготовленный Минпромторгом в сентябре, предполагает:
формирование базовой ставки утильсбора по типу и объему двигателя;
учет мощности двигателя через коэффициент с прогрессивной шкалой;
сохранение льготного коэффициента для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 л.с. для личного пользования.
На данный момент физические лица платят:
3,4 тысячи рублей – за автомобили возрастом до трех лет с объемом двигателя до трех литров;
5,2 тысячи рублей – за автомобили старше трех лет.
Первоначально новые правила планировалось ввести с 1 ноября.
Ранее мы рассказывали, к чему может привести повышение утильсбора с 1 ноября 2025 года. Цены на некоторые детали могут вырасти. Не исключено, что "расходники" подорожают на 20%, а цена более редких запчастей увеличится в два раза.
