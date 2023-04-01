Минюст России включил в реестр иноагентов певца Максима Покровского

В ведомстве отметили, что певец открыто выступал в поддержку Украины, собирал для неё средства и негативно высказывался о гражданах России

01 апреля 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минюст включил в реестр иноагентов музыканта, лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в ведомстве, певец открыто выступал в поддержку Украины, взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался о гражданах России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.

Также в список иноагентов были включены депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, журналист Ростислав Чентемиров, проект "Теплица социальных технологий", объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие", объединение "Настоящая Россия".