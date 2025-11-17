НОВОСТИЭкономика

Много "но". Эксперт рассказал, почему девелоперы игнорируют "коттеджные" земли в пригороде

Второй раз участки от "Дом.рф" в пригороде Барнаула остаются без внимания инвесторов

17 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Частный дом в пригороде Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Частный дом в пригороде Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Земельные участки во Власихе, которые "Дом.рф" выставлял на торги, вновь не нашли арендаторов. Барнаульские застройщики отказываются заходить в заведомо провальные проекты: во-первых, спроса на дома и коттеджи сейчас практически нет (при высоких ипотечных ставках и отсутствии стимулирующих госпрограмм), во-вторых, при обеспечении участков инженерными сетями могут возникнуть сложности. Как сообщили представители стройотрасли, уже работающие во Власихе девелоперы столкнулись с массой трудностей.

"Сетевой" и транспортный коллапс

Две площадки – 63,5 и 74,3 га – уже выставляли на торги летом 2025 года, но тогда желающих их арендовать не нашлось. Ситуация повторилась на аукционе в ноябре: ни одна компания не подала заявку. Как прокомментировал председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин, потенциальных инвесторов отпугивают сложности, с которыми они могут столкнуться.

Во-первых, ресурсоснабжающие организации не выдают технические условия на подключения к сетям электроэнергии (мощностей не хватает, требуется масштабная реконструкция сетей). То есть пока обеспечить участки электроэнергией невозможно. Как и газом.

«До 2029 года в связи с отсутствием возможности подключения к газу "Газпром" также не дает технические условия юридическим лицам», – отметил Александр Мишустин.  

Еще одна проблема, по его словам, связана с транспортным вопросом: чтобы окончательно не создать коллапс в пригороде, нужно либо строить новые дороги, либо расширять существующие. Пока у города таких планов нет. 

"Лишние" школы

Другая проблема, которая связана с освоением земель от "Дом.рф", кроется в механизме комплексного развития территорий (КРТ). То есть инвесторы должны обеспечить участки инженерными сетями, дорогами, а еще – школами, детсадами, поликлиниками.

Абсурдность ситуации в том, отмечает Александр Мишустин, что социальные объекты должны быть на каждом участке, отданном инвестору. Однако такое количество школ и детсадов излишне.

Застройщики, которые уже возводят во Власихе коттеджные микрорайоны (в 2023 году участок с торгов забрала фирма "Промжилстрой", а в 2024-м  – "Инвестиции в будущее"), пытаются решить эту проблему. Однако пока безрезультатно.

«Они не могут договориться ни с "Дом.рф", ни с городом по поводу строительства школ и детских садов. Город говорит: у вас записано в КРТ, что эти объекты должны появиться на каждом земельном участке, значит, вы должны строить. А "Дом.рф" говорит: извините, это не наш вопрос, договаривайтесь с администрацией муниципалитета. Компании ходят по кругу и собираются строить на каждом земельном участке по школе. Это абсурд, конечно, но так получается. И следующие участки (торги по которым провалились. – Прим. ред.) подразумевают то же самое», – комментирует Александр Мишустин.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

09:20:20 17-11-2025

потому что земля стоит как несколько лет назад 2х комнатная квартира в центре и еще коробка с сибита столько же, и еще 3 млн нужно потратить, чтобы там сделать все по-человечески.
про школы и сады свою девелоперскую шарманку даже не заводите, в тех садах и школах работать будет некому, также как и их посещать

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:29 18-11-2025

Гость (09:20:20 17-11-2025) потому что земля стоит как несколько лет назад 2х комнатная ...
На счет посещения школы Вы не правы. В поселке Спутник школа переполнена в 2 раза! При том что многие дети с поселков Спутник и Авиатор продолжают учиться в других школах.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:00 17-11-2025

Про центральную канализацию так вообще у всех молчок, гадить в яму возле дома и называть это "коттетжем" в 21 веке - це такое.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

10:39:53 17-11-2025

Гость (09:26:00 17-11-2025) Про центральную канализацию так вообще у всех молчок, гадить... После заполнения откачивать эту яму, и сливать тут же за посëлком!!! 😎😋

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
@

09:26:01 17-11-2025

"Абсурдность ситуации в том, отмечает Александр Мишустин, что социальные объекты должны быть на каждом участке, отданном инвестору. Однако такое количество школ и детсадов – излишне"

Абсурдность в том, что девелоперы считают данное условие абсурдным.
Сова не резиновая и натягивать новые застраиваемые участки на доставшуюся со времён "убогого СССР", в котором такие вопросы были приоритетными, инфраструктуру, уже не получается - сова таки рвётся...

А прибыли снижается - и это основная причина отсутствия интереса девелоперов - вот она - суровая правда-матка, неудобная им.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:54:36 17-11-2025

@ (09:26:01 17-11-2025) "Абсурдность ситуации в том, отмечает Александр Мишустин, чт... Да, заработать там архи сложно, не платят такие зарплаты народу.. До "убогого СССР" сегодня,к до Луны пешком!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:32:45 17-11-2025

Что, не находятся желающие приобретать за многоденег коробку из некачественных материалов без начинки, отмостки и водосточной системы посередь чистого поля без какой-либо инфрастуктуры, где вода из непонятной скважины, а канализация в виде выгребной ямы? Печаль...

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:56 17-11-2025

Все стоит колом. Везде где по настроили дома дороги забиты, не продумано и не рассчитано! Все ради прибыли! Очередной раз поковыряться в носу и выставил на торги участки, не посчитав , не подумав, дорог даже в планах не предвидится, как в центр ехать?

  16 Нравится
Ответить
