Много "но". Эксперт рассказал, почему девелоперы игнорируют "коттеджные" земли в пригороде

Второй раз участки от "Дом.рф" в пригороде Барнаула остаются без внимания инвесторов

17 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Частный дом в пригороде Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Земельные участки во Власихе, которые "Дом.рф" выставлял на торги, вновь не нашли арендаторов. Барнаульские застройщики отказываются заходить в заведомо провальные проекты: во-первых, спроса на дома и коттеджи сейчас практически нет (при высоких ипотечных ставках и отсутствии стимулирующих госпрограмм), во-вторых, при обеспечении участков инженерными сетями могут возникнуть сложности. Как сообщили представители стройотрасли, уже работающие во Власихе девелоперы столкнулись с массой трудностей.

"Сетевой" и транспортный коллапс

Две площадки – 63,5 и 74,3 га – уже выставляли на торги летом 2025 года, но тогда желающих их арендовать не нашлось. Ситуация повторилась на аукционе в ноябре: ни одна компания не подала заявку. Как прокомментировал председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин, потенциальных инвесторов отпугивают сложности, с которыми они могут столкнуться.

Во-первых, ресурсоснабжающие организации не выдают технические условия на подключения к сетям электроэнергии (мощностей не хватает, требуется масштабная реконструкция сетей). То есть пока обеспечить участки электроэнергией невозможно. Как и газом.

«До 2029 года в связи с отсутствием возможности подключения к газу "Газпром" также не дает технические условия юридическим лицам», – отметил Александр Мишустин.

Еще одна проблема, по его словам, связана с транспортным вопросом: чтобы окончательно не создать коллапс в пригороде, нужно либо строить новые дороги, либо расширять существующие. Пока у города таких планов нет.

"Лишние" школы

Другая проблема, которая связана с освоением земель от "Дом.рф", кроется в механизме комплексного развития территорий (КРТ). То есть инвесторы должны обеспечить участки инженерными сетями, дорогами, а еще – школами, детсадами, поликлиниками.

Абсурдность ситуации в том, отмечает Александр Мишустин, что социальные объекты должны быть на каждом участке, отданном инвестору. Однако такое количество школ и детсадов излишне.

Застройщики, которые уже возводят во Власихе коттеджные микрорайоны (в 2023 году участок с торгов забрала фирма "Промжилстрой", а в 2024-м – "Инвестиции в будущее"), пытаются решить эту проблему. Однако пока безрезультатно.

«Они не могут договориться ни с "Дом.рф", ни с городом по поводу строительства школ и детских садов. Город говорит: у вас записано в КРТ, что эти объекты должны появиться на каждом земельном участке, значит, вы должны строить. А "Дом.рф" говорит: извините, это не наш вопрос, договаривайтесь с администрацией муниципалитета. Компании ходят по кругу и собираются строить на каждом земельном участке по школе. Это абсурд, конечно, но так получается. И следующие участки (торги по которым провалились. – Прим. ред.) подразумевают то же самое», – комментирует Александр Мишустин.