Могли отравить, введя яд из шприца. В Бийске нашли очередную мертвую бездомную собаку

Для выяснения причин гибели животного на место вызвали полицию

25 февраля 2026, 11:38, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске обнаружили погибшую бездомную собаку, обстоятельства ее смерти вызвали резонанс среди зоозащитников. Волонтеры настаивают на возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", сообщают "Вести Алтай".

Тело животного нашли в районе Зеленый Клин после обращений местных жителей. По словам активистов, на собаке заметили повреждения, напоминающие следы от инъекции. Не исключается версия, что животное могли отравить, введя яд с помощью шприца. Для выяснения причин гибели на место вызвали полицию, в ближайшее время планируется проведение вскрытия.

Жители близлежащих домов утверждают, что бездомные собаки в этом районе появляются регулярно, однако агрессивного поведения за ними не замечали. Случившееся вызвало недоумение и тревогу у горожан.

Зоозащитники вновь обратили внимание на проблему отлова и содержания безнадзорных животных. По их словам, сейчас этой деятельностью занимается муниципальное предприятие, основная специализация которого связана с ритуальными услугами.

Волонтеры заявляют, что во время проверок находили там животных в тяжелом состоянии — замерзающих и истощенных, некоторых из них приходилось экстренно забирать. Ранее общественники записывали обращения к властям с требованием создать полноценный пункт содержания животных, соответствующий установленным нормам.

В администрации Бийска претензии активистов отрицают, заявляя, что нарушения не подтверждены. Между тем волонтеры намерены добиваться тщательного расследования гибели собаки и привлечения виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подкармливала стаю собак, напавших на ребенка.