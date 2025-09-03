Слухи о возможных мобилизационных мероприятиях вновь начали распространяться в Сети

03 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

Армия Российской Федерации / Фото: amic.ru

В России снова начали обсуждать вероятность проведения второй волны мобилизации. Этому поспособствовали сохраняющаяся геополитическая напряженность, отдельные публикации и заявления блогеров, а также некоторые нововведения и внесенные на рассмотрение инициативы. Так, призыв на срочную службу ранее захотели сделать круглогодичным, а с 1 сентября в силу вступили поправки в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе".

Планируют ли в России проводить новую волну мобилизации и что об этом говорят власти и эксперты – в материале amic.ru.

Собираются ли в России проводить вторую волну мобилизации?

Никаких официальных заявлений от правительства РФ на этот счет не поступало. Власти ранее высказывались только о ротации военных, ушедших в зону СВО первыми. Об этом в марте 2025 года говорил президент РФ Владимир Путин:

«Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», – отмечал глава государства на заседании Совета по культуре.

Как именно будут ротировать военнослужащих, Владимир Путин не разъяснил. Но и возможность второй волны мобилизации российский лидер в своем заявлении не упоминал.

Что говорят российские власти по этому поводу?

И Кремль, и Минобороны неоднократно подчеркивали, что необходимости в дополнительной мобилизации нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что армию в настоящее время комплектуют добровольцами и контрактниками. Что касается мобилизационных мероприятий, то их завершили еще в 2022 году.

Министр обороны России Андрей Белоусов также отмечал, что правительство сделало ставку на совершенствование контрактной армии.

Согласно заявлению главы государства Владимира Путина, личного состава вполне достаточно, чтобы выполнять поставленные задачи. Также, с его слов, в приоритете стоит набор квалифицированных специалистов, в том числе инженеров и технических экспертов.

Только в первом квартале 2025 года контракт с Минобороны подписали более 78 тысяч россиян. Показатель, в сравнении с аналогичным периодом 2024-го, вырос на 15%.

Что говорят эксперты?

Военный эксперт Михаил Тимошенко в интервью изданием "Наш Город" ранее отмечал, что признаков и предпосылок к проведению мобилизации в Росси нет. Проходит лишь плановая призывная кампания.

По его словам, слухи о возможной мобилизации возникли из-за рассылки уведомлений гражданам о внесении сведений в реестр воинского учета на "Госуслугах". Однако они не означают того, что получателю нужно будет пройти военную службу: это стандартная актуализация данных.

«Ведется стандартная работа по пополнению базы электронного реестра воинского учета. Актуализируются данные о людях, которые ранее проходили срочную службу, – уточняются сведения о воинском учете. Также вносятся данные о тех, кто ранее на воинском учете не состоял», – прокомментировал ситуацию эксперт.

Правила призыва в армию стали жестче. Это правда?

Да. Напомним, в апреле 2025 года депутаты приняли поправки в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Так, если решение о призыве на срочную службу не было исполнено в период призыва, оно будет действовать еще год. В армию молодого человека отправят во время следующего призыва, но уже без повторного прохождения медкомиссии.

А с мая 2025 года заработал сервис уведомлений через "Госуслуги". Военкоматы с его помощью рассылают уведомления о внесении данных граждан в единый реестр. Но они не означают скорого призыва и носят лишь информационный характер.

Однако если гражданин получил электронную повестку, ему необходимо явиться в военкомат в течение семи дней. В противном случае через 20 дней к нему могут применить следующие санкции:

запретить управление транспортным средством;

ограничить оформление ИП и самозанятости;

заблокировать сделки с недвижимостью;

отказать в кредитовании.

За уклонение от воинского учета теперь также предусмотрены штрафы: