Мощное землетрясение произошло в турецкой провинции Балыкесир
Это уже второе землетрясение в регионе за последний месяц
07 сентября 2025, 19:15, ИА Амител
Трещина / Фото: unsplash.com / Jens Aber
В воскресенье, 7 сентября, в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9, пишет РИА Новости.
Эпицентр подземных толчков располагался возле города Сындыргы, а очаг залегал на глубине 7,7 км. По данным обсерватории Кандилли, магнитуда составила 5,1, а глубина – 13,7 км.
Толчки ощущались в том числе в западной части Стамбула. Это уже второе землетрясение в регионе за последний месяц: 10 августа магнитуда подземных толчков возле Сындыргы достигла 6,1, тогда пострадали около 30 человек.
Данных о жертвах или разрушениях в результате нового землетрясения пока не поступало.
09:47:07 08-09-2025
4,9 это не мощное.
Таких на планете ежедневно несколько штук