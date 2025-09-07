Мощное землетрясение произошло в турецкой провинции Балыкесир

Это уже второе землетрясение в регионе за последний месяц

07 сентября 2025, 19:15, ИА Амител

Трещина / Фото: unsplash.com / Jens Aber

В воскресенье, 7 сентября, в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9, пишет РИА Новости.

Эпицентр подземных толчков располагался возле города Сындыргы, а очаг залегал на глубине 7,7 км. По данным обсерватории Кандилли, магнитуда составила 5,1, а глубина – 13,7 км.

Толчки ощущались в том числе в западной части Стамбула. Это уже второе землетрясение в регионе за последний месяц: 10 августа магнитуда подземных толчков возле Сындыргы достигла 6,1, тогда пострадали около 30 человек.

Данных о жертвах или разрушениях в результате нового землетрясения пока не поступало.