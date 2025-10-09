Мошенник с убедительным голосом позвонил жительнице Алтая и лишил ее 2,5 млн рублей
Женщина пополняла счет в надежде приумножить в разы свой капитал
09 октября 2025, 10:43, ИА Амител
В Алтайском крае мошенник позвонил 51-летней жительнице Рубцовска, предложил заработать на криптовалюте и похитил ее деньги, сообщает региональное МВД.
«Голос и рассказы были настолько убедительны, что женщина согласилась выполнить указания. Под его диктовку открыла брокерский счет и, наивно полагая, что он принадлежит ей, пополняла в надежде приумножить в разы свой капитал», – рассказали в ведомстве.
Рубцовчанка в течение непродолжительного времени перевела 2,5 млн рублей. При этом на экране в приложении действительно отображалась внесенная сумма.
Когда женщина поняла, что не может вывести "прибыль", обратилась в полицию.
Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой не верить незнакомцам, предлагающим большую и быструю прибыль, и помнить: настоящие советники по инвестициям не выходят на связь первыми.
Ранее в Барнауле убедительный мошенник продал девушке дорогой смартфон.
10:47:01 09-10-2025
А денежки та у людей есть...
10:59:40 09-10-2025
Женщина пополняла счет в надежде приумножить в разы свой капитал --- хорошая новость, она до 2,5 млн до этого преумножила, значит умная женщина, умеет деньги делать. А теперь будет еще умней
11:17:08 09-10-2025
Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса
14:14:13 09-10-2025
Идиоты должны страдать.