Мошенник с убедительным голосом позвонил жительнице Алтая и лишил ее 2,5 млн рублей

Женщина пополняла счет в надежде приумножить в разы свой капитал

09 октября 2025, 10:43, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенник позвонил 51-летней жительнице Рубцовска, предложил заработать на криптовалюте и похитил ее деньги, сообщает региональное МВД.

«Голос и рассказы были настолько убедительны, что женщина согласилась выполнить указания. Под его диктовку открыла брокерский счет и, наивно полагая, что он принадлежит ей, пополняла в надежде приумножить в разы свой капитал», – рассказали в ведомстве.

Рубцовчанка в течение непродолжительного времени перевела 2,5 млн рублей. При этом на экране в приложении действительно отображалась внесенная сумма.

Когда женщина поняла, что не может вывести "прибыль", обратилась в полицию.

Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой не верить незнакомцам, предлагающим большую и быструю прибыль, и помнить: настоящие советники по инвестициям не выходят на связь первыми.

Барнаул Рубцовск Мошенники

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:47:01 09-10-2025

А денежки та у людей есть...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:40 09-10-2025

Женщина пополняла счет в надежде приумножить в разы свой капитал --- хорошая новость, она до 2,5 млн до этого преумножила, значит умная женщина, умеет деньги делать. А теперь будет еще умней

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:08 09-10-2025

Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

14:14:13 09-10-2025

Идиоты должны страдать.

  -5 Нравится
Ответить
