Рубцовчанка нашла подработку с "виртуальной корзиной", а в итоге подзаработали мошенники

Девушке отправили ссылку на поддельный сайт, похожий на онлайн-магазин

22 октября 2025, 11:42, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 16-летнюю жительницу Рубцовска, которая устроилась на "прибыльную работу" и отдала все свои накопления, сообщает региональное МВД.

«Студентка нашла "подработку" в интернете, заполнила анкету с персональными данными. Вскоре ей позвонил "менеджер" онлайн-магазина и объяснил, что ей необходимо увеличивать рейтинг товаров, добавляя их в виртуальную корзину и ставя максимальные оценки. За каждую такую операцию будет начислено вознаграждение», – рассказали в ведомстве.

Девушка приступила к работе. Ей отправили ссылку на поддельный сайт, похожий на онлайн-магазин. Там она создала личный кабинет, в котором показывалось, как увеличивается ее доход.

Вывести заработанные деньги не удалось. Как пояснил "работодатель", виртуальный счет заблокировался из-за неправильного выполнения очередного задания.

«Чтобы вывести деньги, нужно было перейти по ссылке. В итоге девушка отправила мошенникам 58 тысяч рублей», – отметили в МВД.

