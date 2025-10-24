НОВОСТИПроисшествия

Мошенники объяснили девушке из Барнаула, что такое "губозакаточная машина"

Мечтала сделать контурную пластику губ с очень большой скидкой

24 октября 2025, 10:42, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае мошенники обманули 23-летнюю жительницу Барнаула при помощи объявления в мессенджере о розыгрыше контурной пластики губ по значительно сниженной цене, сообщает региональное МВД.

«Акцию якобы проводили мастера одного из известных салонов красоты города. Она написала под розыгрышем – "участвую". Вскоре с ней связалась "менеджер салона красоты" и отправила ссылку для оплаты услуги по акции – всего 3500 рублей», – рассказали в ведомстве.

После этого девушке назначили день и время, когда нужно подойти в салон. Однако когда она пришла, выяснилось, что не было ни записи, ни розыгрыша, ни таких низких цен.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:59:38 24-10-2025

За 3500р ей поводили кое-чем по губам. Значит услуга оказана в полном объёме.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:17 24-10-2025

Хорошая новость

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:21:15 24-10-2025

уток, даже потенциальных, не почему- то совсем жалко

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

15:11:56 24-10-2025

За 3500 бесценный опыт - это совсем недорого.

  0 Нравится
Ответить
