Мошенники объяснили девушке из Барнаула, что такое "губозакаточная машина"

Мечтала сделать контурную пластику губ с очень большой скидкой

24 октября 2025, 10:42, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 23-летнюю жительницу Барнаула при помощи объявления в мессенджере о розыгрыше контурной пластики губ по значительно сниженной цене, сообщает региональное МВД.

«Акцию якобы проводили мастера одного из известных салонов красоты города. Она написала под розыгрышем – "участвую". Вскоре с ней связалась "менеджер салона красоты" и отправила ссылку для оплаты услуги по акции – всего 3500 рублей», – рассказали в ведомстве.

После этого девушке назначили день и время, когда нужно подойти в салон. Однако когда она пришла, выяснилось, что не было ни записи, ни розыгрыша, ни таких низких цен.

