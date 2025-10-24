Мошенники объяснили девушке из Барнаула, что такое "губозакаточная машина"
Мечтала сделать контурную пластику губ с очень большой скидкой
24 октября 2025, 10:42, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 23-летнюю жительницу Барнаула при помощи объявления в мессенджере о розыгрыше контурной пластики губ по значительно сниженной цене, сообщает региональное МВД.
«Акцию якобы проводили мастера одного из известных салонов красоты города. Она написала под розыгрышем – "участвую". Вскоре с ней связалась "менеджер салона красоты" и отправила ссылку для оплаты услуги по акции – всего 3500 рублей», – рассказали в ведомстве.
После этого девушке назначили день и время, когда нужно подойти в салон. Однако когда она пришла, выяснилось, что не было ни записи, ни розыгрыша, ни таких низких цен.
10:59:38 24-10-2025
За 3500р ей поводили кое-чем по губам. Значит услуга оказана в полном объёме.
11:03:17 24-10-2025
Хорошая новость
11:21:15 24-10-2025
уток, даже потенциальных, не почему- то совсем жалко
15:11:56 24-10-2025
За 3500 бесценный опыт - это совсем недорого.