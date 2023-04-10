Мошенники стали чаще красть бонусы с карт лояльности у россиян
Пользователям рассказали, как защититься
10 апреля 2023, 07:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Мошенники стали активнее красть бонусы с карт лояльности россиян, пишет "Ъ" со ссылкой на Роскачество.
Жертвами становятся клиенты интернет-магазинов, турагентств, финансовых организаций и онлайн-геймеры. При этом махинации зачастую проводят сотрудники самих компаний, начисляя скидки на свой счёт за заказ покупателя.
Россиянам посоветовали внимательнее следить за состоянием своих клиентских счетов и заменить на них пароли на более сложные.
Ранее Банк России выявил новую мошенническую схему с применением QR-кода, при которой злоумышленники похищают деньги без данных карты.
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