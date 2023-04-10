Мошенники стали чаще красть бонусы с карт лояльности у россиян

Пользователям рассказали, как защититься

10 апреля 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мошенники стали активнее красть бонусы с карт лояльности россиян, пишет "Ъ" со ссылкой на Роскачество.

Жертвами становятся клиенты интернет-магазинов, турагентств, финансовых организаций и онлайн-геймеры. При этом махинации зачастую проводят сотрудники самих компаний, начисляя скидки на свой счёт за заказ покупателя.

Россиянам посоветовали внимательнее следить за состоянием своих клиентских счетов и заменить на них пароли на более сложные.

Ранее Банк России выявил новую мошенническую схему с применением QR-кода, при которой злоумышленники похищают деньги без данных карты.