Мурал с бывшей алтайской журналисткой и космонавтом Анной Кикиной появился в Новосибирске

13 августа 2025, 16:00, ИА Амител

Мурал с портретом Анны Кикиной / Фото: nskgram

В Новосибирске на зданиях по адресам ул. Потанинская, 4, и улица Советская, 22а, появились изображения одного из основоположников космонавтики Юрия Кондратюка и российского космонавта Анны Кикиной, пишет nskgram.

Напомним, 5 октября 2022 года Анна Кикина в составе экипажа корабля Crew Dragon отправилась на МКС, где находилась до 12 марта 2023 года. Она стала первым из российских космонавтов, отправившихся на станцию на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом.

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении космонавту Анне Кикиной звания Героя России "за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации".

Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. Училась в Новосибирской государственной академии водного транспорта, где в 2006-м получила образование инженера-гидротехника, а в 2008-м – экономиста-менеджера. До 2012 года работала на радио в компании "Радио Сибирь-Алтай" в Горно-Алтайске.

В 2012 году прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели, а в 2014-м рекомендована к зачислению на должность космонавта-испытателя. С сентября 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса.

В 2021 году компания Mattel выпустила куклу Barbie-космонавта, сделанную по образу Анны Кикиной.