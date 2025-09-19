Мужчина погиб в лобовом столкновении на трассе Павловск — Барнаул

Водитель Mercedes-Benz GLA180 не справилась с управлением и выехала на встречную полосу

19 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Место трагедии / Фото: "Инцидент Барнаул"

В ночь на 18 сентября на 49-м километре автодороги Павловск – Барнаул произошла страшная авария, унесшая жизнь человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края.

Водитель Mercedes-Benz GLA180, 34-летняя женщина, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с груженым автомобилем МАЗ.

В результате удара 35-летний пассажир иномарки погиб на месте происшествия до приезда медиков. Сама автолюбительница была госпитализирована с травмами. Водитель грузовика не пострадал.

На месте работали сотрудники ГАИ и скорая помощь. Выясняются все обстоятельства произошедшего.